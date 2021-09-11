Espanyol x Atlético de Madrid: saiba onde assistir e prováveis escalações da partida do Campeonato Espanhol

Crédito: JAVIER SORIANO/AFP

Atual campeão espanhol, o Atlético de Madrid ainda não perdeu na atual temporada do torneio. Até aqui são duas vitórias e um empate. E a equipe de Diego Simeone quer mais um bom resultado, dessa vez fora de casa, contra o Espanyol. Os times se enfrentam neste domingo, às 9h (horário de Brasília) no estádio Cornella-El Prat.

+ Confira os recordes que Cristiano Ronaldo ainda busca atingir na carreira e no Manchester UnitedOs colchoneros começaram o torneio com vitórias contra Celta de Vigo e Elche, além de um empate na última rodada, contra o Villarreal. Para o duelo contra o Espanyol, Simeone deve contar com Antoine Griezmann, que retornou à equipe por empréstimo do Barcelona. João Félix, que se recupera de cirurgia no tornozelo, e Luis Suárez, que tem problemas no joelho, devem ser baixas.

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"Eu encontrei um Griezmann que estava ansioso para voltar, entusiasmado com a opção de voltar para a equipe, e as pessoas vão exigir do Griezmann o que exigem de nós todos os dias. Quando se fala em um plantel melhor ou pior, curto ou longo, tudo é visto como consequência do que vai acontecer durante a temporada", disse Simeone em coletiva de imprensa neste sábado.

FICHA TÉCNICAEspanyol x Atlético de MadridCampeonato Espanhol - 4ª rodada

Data e horário: 12/09/2021, às 9h (de Brasília)Local: Cornellà-El Prat-ESPÁrbitro: Martínez MunueraOnde assistir: ESPN Brasil

PROVÁVEIS TIMES:ESPANYOL (Técnico: Vicente Moreno)Diego Lopez; Gil, Cabrera, David Lopez, Pedrosa; Embarba, Morlanes, Darder, Puado; De Tomas, Dimata