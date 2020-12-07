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futebol

Espanhol: Valencia empata com o Eibar e continua perto da zona de rebaixamento

Time de Javi Gracia vê a equipe do País Basco criar as melhores oportunidades e acertar a trave duas vezes ao longo dos 90 minutos e soma apenas um ponto na tabela da La Liga...
LanceNet

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Publicado em 

07 dez 2020 às 19:11

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 19:11

Crédito: Divulgação / Valencia
No encerramento da 12ª rodada do Campeonato Espanhol, o Valencia foi até o País Basco para encarar o Eibar, mas as equipes ficaram no empate. Em jogo disputado no Estádio Municipal de Ipurua, os times empataram em 0 a 0. O resultado foi ruim para os Che, que continuam perto da zona de rebaixamento.
+ Veja a tabela da La LigaO primeiro tempo foi morno, com poucas chances para os dois lados. O Eibar teve mais a posse de bola, mas não ameaçou tanto o gol de Jaume Doménech. O Valencia apostava em lances rápidos e tentava surpreender o os donos da casa com contra-ataques, que não foram eficazes.
Na etapa final, no entanto, o jogo ficou mais aberto. O Eibar se impôs, criou boas chances e chegou a acertar a trave duas vezes. Nos minutos finais, o time basco chegou a reclamar de pênalti, mas o juiz mandou o jogos seguir. No último lance, Gameiro teve a chance de fazer o gol da vitória do time do morcego, mas parou no goleiro Marko Dmitrovic.
Com o resultado, o Valencia tem agora 13 pontos, na 13ª colocação, a dois pontos do Z-3. O Eibar tem 14 pontos e está em 11º. Na próxima rodada, o Valencia encara o Athletic Bilbao, em casa, enquanto o Eibar visita a Real Sociedad.

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