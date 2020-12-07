Espanhol: Valencia empata com o Eibar e continua perto da zona de rebaixamento

Crédito: Divulgação / Valencia

No encerramento da 12ª rodada do Campeonato Espanhol, o Valencia foi até o País Basco para encarar o Eibar, mas as equipes ficaram no empate. Em jogo disputado no Estádio Municipal de Ipurua, os times empataram em 0 a 0. O resultado foi ruim para os Che, que continuam perto da zona de rebaixamento.

+ Veja a tabela da La LigaO primeiro tempo foi morno, com poucas chances para os dois lados. O Eibar teve mais a posse de bola, mas não ameaçou tanto o gol de Jaume Doménech. O Valencia apostava em lances rápidos e tentava surpreender o os donos da casa com contra-ataques, que não foram eficazes.

Na etapa final, no entanto, o jogo ficou mais aberto. O Eibar se impôs, criou boas chances e chegou a acertar a trave duas vezes. Nos minutos finais, o time basco chegou a reclamar de pênalti, mas o juiz mandou o jogos seguir. No último lance, Gameiro teve a chance de fazer o gol da vitória do time do morcego, mas parou no goleiro Marko Dmitrovic.