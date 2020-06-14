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futebol

Espanhol: Messi brilha, deixa sua marca, e Barcelona vence no retorno

Craque argentino foi o melhor em campo, deu duas assistências e marcou seu gol nos acréscimos da partida. Suárez voltou a atuar depois de cinco meses parado por lesão...
LanceNet

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Publicado em 

13 jun 2020 às 22:07

Publicado em 13 de Junho de 2020 às 22:07

Crédito: JAIME REINA / AFP
O Barcelona voltou ao Campeonato Espanhol com uma vitória convincente sobre o Mallorca, fora de casa. Em partida realizada no Estádio Iberostar, os catalães venceram por 3 a 0 e abriram cinco pontos de vantagem para o Real Madrid, que joga amanhã, na liderança. Vidal, Braithwaite e Jordi Alba marcaram os gols.
VEJA A TABELA DO ESPANHOL
INÍCIO AVASSALADORO Barcelona não deu nem tempo do Mallorca pensar e abriu o placar com um minuto de jogo. O time de Quique Setién pressionou a saída de bola do adversário e De Jong roubou bola na entrada da área. O holandês entregou para Alba na esquerda e o lateral cruzou com maestria para Vidal, que invadiu a área e testou firme para abrir o placar.
DUAS ASSISTÊNCIAS NA CONTALionel Messi deu duas assistências e agora tem 14 no Campeonato Espanhol. O argentino lidera a lista no torneio. O primeiro passe foi de cabeça, após bola que sobrou na área. Braithwaite aproveitou e marcou seu primeiro gol com a camisa blaugrana. O segundo foi para Jordi Alba, já na parte final do jogo, em lindo lançamento.
NÃO PODIA FALTAR O DELE​Quando o jogo já parecia definido, o melhor jogador do mundo deixou sua marca. Nos acréscimos do jogo, Messi recebeu dentro da área, limpou a marcação e bateu de direita no ângulo do goleiro. Foi o vigésimo gol do craque, também é o artilheiro da competição.
SUÁREZ DE VOLTA​Recuperado de uma lesão no joelho, o atacante uruguaio voltou aos gramados depois de cinco meses. A última partida do camisa 9 havia sido contra o Atlético de Madrid, em janeiro, pela Supercopa da Espanha. Luisito passou por uma cirurgia e perdeu boa parte da temporada.
PRESSÃO PARA O REAL MADRIDCom a vitória, o Barcelona chegou aos 61 pontos e agora tem cinco pontos a mais que o vice-líder Real Madrid. O clube merengue entra em campo neste domingo, contra o Eibar, e pode voltar a ficar a apenas dois pontos do clube catalão.E MAIS:Dia do Mercado: Thiago Silva longe do Brasil, mudanças no PSG, futuro de D´Alessandro...Bayern de Munique vence Borussia Mönchengladbach e fica a uma vitória do título da BundesligaNapoli empata com a Inter de Milão e está na final da Copa da ItáliaNeymar volta à Paris para se preparar para a Liga dos CampeõesRobben não descarta voltar a jogar na próxima temporada: 'Não vou dizer nem que sim e nem que não' E MAIS:

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