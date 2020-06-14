Espanhol: Messi brilha, deixa sua marca, e Barcelona vence no retorno

Crédito: JAIME REINA / AFP

O Barcelona voltou ao Campeonato Espanhol com uma vitória convincente sobre o Mallorca, fora de casa. Em partida realizada no Estádio Iberostar, os catalães venceram por 3 a 0 e abriram cinco pontos de vantagem para o Real Madrid, que joga amanhã, na liderança. Vidal, Braithwaite e Jordi Alba marcaram os gols.

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INÍCIO AVASSALADORO Barcelona não deu nem tempo do Mallorca pensar e abriu o placar com um minuto de jogo. O time de Quique Setién pressionou a saída de bola do adversário e De Jong roubou bola na entrada da área. O holandês entregou para Alba na esquerda e o lateral cruzou com maestria para Vidal, que invadiu a área e testou firme para abrir o placar.

DUAS ASSISTÊNCIAS NA CONTALionel Messi deu duas assistências e agora tem 14 no Campeonato Espanhol. O argentino lidera a lista no torneio. O primeiro passe foi de cabeça, após bola que sobrou na área. Braithwaite aproveitou e marcou seu primeiro gol com a camisa blaugrana. O segundo foi para Jordi Alba, já na parte final do jogo, em lindo lançamento.

NÃO PODIA FALTAR O DELE​Quando o jogo já parecia definido, o melhor jogador do mundo deixou sua marca. Nos acréscimos do jogo, Messi recebeu dentro da área, limpou a marcação e bateu de direita no ângulo do goleiro. Foi o vigésimo gol do craque, também é o artilheiro da competição.

SUÁREZ DE VOLTA​Recuperado de uma lesão no joelho, o atacante uruguaio voltou aos gramados depois de cinco meses. A última partida do camisa 9 havia sido contra o Atlético de Madrid, em janeiro, pela Supercopa da Espanha. Luisito passou por uma cirurgia e perdeu boa parte da temporada.