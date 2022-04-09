Espanhol: Mallorca bate o Atlético de Madrid e encerra sequência de sete vitórias seguidas do time de Simeone

Equipe comandada por Javier Aguirre marca em cobrança de pênalti com Muriqi e deixa a zona de rebaixamento do Campeonato Espanhol. Atléti agora pensa na Champions...
LanceNet

09 abr 2022 às 13:57

Publicado em 09 de Abril de 2022 às 13:57

Derrota colchonera. Neste sábado, pelo Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid visitou o Mallorca no Estádio de Son Moix e o time da casa venceu os comandados de Diego Simeone por 1 a 0. O gol foi marcado por Muriqi, e encerrou uma sequência de sete vitórias consecutivas da equipe da capital.EQUILÍBRIOOs 45 minutos iniciais na Palma de Maiorca foram de poucas emoções, com muito equilíbrio entre as equipes. O time de casa teve menos posse de bola, mas arriscou mais ao gol apostando em contra-ataques. O Atlético de Madrid, por sua vez, teve pouca inspiração quando tinha o domínio.
DE PÊNALTINa etapa final, os donos da casa marcaram o gol da partida com Muriqi, em cobrança de pênalti. Reinildo cometeu falta de Maffeo dentro da área e o juiz assinalou a infração com auxílio do VAR. Na batida, o camisa 7 do Mallorca bateu bem, no alto, sem chances para Oblak.
SITUAÇÃOCom a vitória, o Mallorca chegou aos 29 pontos e deixou a zona de rebaixamento da La Liga, agora ocupando a 17ª colocação. O Atléti, entretanto, segue no G-4, com 57 pontos conquistados.
SEQUÊNCIA​Os Colchoneros agora voltam suas atenções para a Champions League, onde enfrentam o Manchester City na próxima quarta-feira, em casa, pelo jogo de volta das quartas de final. O Mallorca, por outro lado, tem compromisso com o Elche, no próximo sábado, pelo Campeonato Inglês.
