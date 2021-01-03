Espanhol, Italiano, Inglês, Série B... Veja onde assistir aos jogos deste domingo

O primeiro domingo de 2021 será agitado no futebol mundial. Apesar de não ter rodada na Série A do Campeonato Brasileiro, os fãs de esporte poderão acompanhar jogos dos principais campeonatos da Europa, além de partidas decisivas na Série B do Brasileirão.
No Campeonato Inglês, destaque para o clássico entre Chelsea e Manchester City, às 13h30 (de Brasília), no Stamford Bridge. No Espanhol, Atlético de Madrid e Barcelona entram em campo para enfrentar Alavés e Huesca, respectivamente. O domingo também contará com partidas de Milan, Juventus e Inter de Milão, pelo Italiano, além de compromissos de Borussia Dortmund e Bayern de Munique pelo Alemão.
No futebol nacional, a Chapecoense buscará se manter na liderança da Série B diante do Brasil de Pelotas, às 16h. Outra partida decisiva é o segundo jogo da final da Copa do Brasil Sub-20 entre Vasco e Bahia. Na partida de ida, o clube carioca venceu por 2 a 1, fora de casa.Confira abaixo os confrontos do dia e a programação de transmissão:
8h30 - Inter de Milão x CrotoneCampeonato ItalianoOnde assistir: Band Sports e EI Plus
10h - Athletic Club x Elche Campeonato EspanholOnde assistir: Fox Sports
11h15 - Newcastle x LeicesterCampeonato InglêsOnde assistir: ESPN Brasil
11h30 - Borussia Dortmund x Wolfsburg Campeonato AlemãoOnde assistir: One Football
12h15 - Alavés x Atlético de MadridCampeonato EspanholOnde assistir: Fox Sports13h30 - Chelsea x Manchester CityCampeonato InglêsOnde assistir: ESPN Brasil
14h - Bayern de Munique x Mainz 05 Campeonato AlemãoOnde assistir: One Football
14h - Benevento x Milan Campeonato ItalianoOnde assistir: Band e SporTV
16h - Santa Clara x Benfica Campeonato PortuguêsOnde assistir: Fox Sports 216h - Chapecoense x Brasil de Pelotas Campeonato Brasileiro - Série BOnde assistir: SporTV e Premiere
16h45 - Juventus x UdineseCampeonato ItalianoOnde assistir: RAI Itália e EI Plus
17h - Huesca x BarcelonaCampeonato EspanholOnde assistir: ESPN Brasil
18h - Porto x MoreirenseCampeonato PortuguêsOnde assistir: Fox Sports 2
18h15 - Vitória x Operário-PRCampeonato Brasileiro - Série BOnde assistir: SporTV e Premiere
19h - Vasco x BahiaCopa do Brasil Sub-20 (Final)Onde assistir: Band e SporTV 2