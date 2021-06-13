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futebol

Espanha x Suécia: saiba onde assistir e as prováveis escalações da partida

Tricampeã europeia, Espanha vai em busca do quarto título europeu para assumir o topo do ranking de maiores vencedores. Atualmente, Fúria divide o posto com a Alemanha...
LanceNet

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Publicado em 

13 jun 2021 às 16:01

Publicado em 13 de Junho de 2021 às 16:01

Crédito: JONATHAN NACKSTRAND, KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP
Chegou a hora da estreia da Espanha na Eurocopa. Nesta segunda-feira, a Fúria encara a Suécia, pela primeira rodada do Grupo E. O jogo acontece no Estádio Olímpico de La Cartuja, na cidade de Sevilha. A partida está marcada para começar às 16h (de Brasília).
+ Veja a tabela e os jogos da EurocopaESPANHATricampeã da Eurocopa, a Espanha tenta o quarto título para se isolar como a maior vencedora da competição. Dividindo o posto com a Alemanha, a Fúria quer iniciar bem o torneio de seleções. O treinador Luis Enrique, porém, disse que a estreia sempre é um jogo difícil.
- Se me perguntassem se eu perderia amanhã, mas vencer os próximos dois e classificar-me em primeiro no grupo, eu ficaria bem com isso. Mas a verdade é que o primeiro jogo é como medir a temperatura: "Estamos bem?" É assim. O primeiro jogo pode servir para gerar confiança, ver o quanto a competição significa para nós, e se você vencer de uma forma que mostre suas qualidades, é uma ótima maneira de começar - disse Luis Enrique.
SUÉCIACom uma boa geração, a Suécia tentará surpreender. Depois de chegar nas quartas de final na última Copa do Mundo, a seleção amarela e azul sabe das dificuldades que terá em enfrentar a seleção espanhola fora de casa. Para o técnico Janne Andersson, o jogo não será fácil.
- Jogar contra a Espanha fora de casa é um dos desafios mais difíceis no mundo do futebol hoje. É um desafio emocionante e precisamos de uma exibição de topo absoluta, mas já a tivemos no passado e espero que possamos conseguir outro. Nós os ameaçamos no passado. Sabemos que, se conseguirmos que tudo funcione, temos absolutamente uma chance na segunda-feira - disse Andersson.
+ Confira uma seleção com jogadores que não foram convocados para a EurocopaFICHA TÉCNICA
Espanha x SuéciaEurocopa - Grupo E - Rodada 1
Data e horário: 14/06/2021, às 16h (de Brasília)​Local: Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilha (ESP)Árbitro: Slavko Vincic (SLO)Assistentes: Tomaz Klancnik (SLO) e Andraz Kovacic (SLO)Transmissão: SporTV
ESPANHA (Técnico: Luis Enrique)Unai Simón: Azpilicueta, Laporte, Pau Torres e Jordi Alba; Llorente, Rodri e Pedri; Gerard Moreno, Morata e Ferrán Torres.
SUÉCIA (Técnico: Janne Andersson)Olsen; Lustig, Lindelöf, Danielson e Augustinsson; Larsson, Ekdal, Olsson e Forsberg; Isak e Berg.

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