Espanha x Suécia: saiba onde assistir e as prováveis escalações da partida

Crédito: JONATHAN NACKSTRAND, KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Chegou a hora da estreia da Espanha na Eurocopa. Nesta segunda-feira, a Fúria encara a Suécia, pela primeira rodada do Grupo E. O jogo acontece no Estádio Olímpico de La Cartuja, na cidade de Sevilha. A partida está marcada para começar às 16h (de Brasília).

+ Veja a tabela e os jogos da EurocopaESPANHATricampeã da Eurocopa, a Espanha tenta o quarto título para se isolar como a maior vencedora da competição. Dividindo o posto com a Alemanha, a Fúria quer iniciar bem o torneio de seleções. O treinador Luis Enrique, porém, disse que a estreia sempre é um jogo difícil.

- Se me perguntassem se eu perderia amanhã, mas vencer os próximos dois e classificar-me em primeiro no grupo, eu ficaria bem com isso. Mas a verdade é que o primeiro jogo é como medir a temperatura: "Estamos bem?" É assim. O primeiro jogo pode servir para gerar confiança, ver o quanto a competição significa para nós, e se você vencer de uma forma que mostre suas qualidades, é uma ótima maneira de começar - disse Luis Enrique.

SUÉCIACom uma boa geração, a Suécia tentará surpreender. Depois de chegar nas quartas de final na última Copa do Mundo, a seleção amarela e azul sabe das dificuldades que terá em enfrentar a seleção espanhola fora de casa. Para o técnico Janne Andersson, o jogo não será fácil.

- Jogar contra a Espanha fora de casa é um dos desafios mais difíceis no mundo do futebol hoje. É um desafio emocionante e precisamos de uma exibição de topo absoluta, mas já a tivemos no passado e espero que possamos conseguir outro. Nós os ameaçamos no passado. Sabemos que, se conseguirmos que tudo funcione, temos absolutamente uma chance na segunda-feira - disse Andersson.

+ Confira uma seleção com jogadores que não foram convocados para a EurocopaFICHA TÉCNICA

Espanha x SuéciaEurocopa - Grupo E - Rodada 1

Data e horário: 14/06/2021, às 16h (de Brasília)​Local: Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilha (ESP)Árbitro: Slavko Vincic (SLO)Assistentes: Tomaz Klancnik (SLO) e Andraz Kovacic (SLO)Transmissão: SporTV

ESPANHA (Técnico: Luis Enrique)Unai Simón: Azpilicueta, Laporte, Pau Torres e Jordi Alba; Llorente, Rodri e Pedri; Gerard Moreno, Morata e Ferrán Torres.