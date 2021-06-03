futebol

Espanha x Portugal: saiba onde assistir e as prováveis escalações

Equipes ibéricas se enfrentam em amistoso preparatório visando a Eurocopa...
LanceNet

03 jun 2021 às 13:25

Publicado em 03 de Junho de 2021 às 13:25

Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP
Espanha e Portugal, parceiras na candidatura para receberem a Copa do Mundo de 2030, se enfrentam em um amistoso nesta seta-feira, às 14h30 (horário de Brasília). Luís Enrique e Fernando Santos irão testar suas equipes no primeiro jogo preparatório visando a disputa da Eurocopa.Nada de amistoso
- Ninguém gosta de perder, estamos representando nosso país e temos que ter concentração. Não vamos colocar pressão no resultado, mas vamos à Espanha para ganhar. A partida servirá para aprimorar ideias e melhorar coisas que não funcionaram tão bem - disse Santos, técnico de Portugal.
Equilíbrio recente
Embora o histórico de confrontos pareça favorável ao elenco espanhol, os resultados recentes mostram um equilíbrio no duelo. Nas últimas 12 partidas entre as seleções, houve oito empates e duas vitórias para cada lado, além de confrontos memoráveis nas Euros de 2004 e 2012 e nas Copas do Mundo de 2010 e 2018.
FICHA TÉCNICA:Espanha x Portugal
Data e horário: 4/6/2021, às 14h30 (de Brasília)Local: Wanda Metropolitano, em Madri (ESP)Onde assistir: TNT
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:ESPANHA (Técnico: Luís Enrique)Sanchez; Llorente, Garcia, Pau Torres e Alba; Koke, Busquets e Pedri; Ferran Torres, Moreno e Oyarzabal
Desfalques: Nenhum
PORTUGAL (Técnico: Fernando Santos)Lopes; Cancelo, Pepe, Fonte e Mendes; Danilo, Bruno Fernandes e Moutinho; Diogo Jota, Cristiano Ronaldo e João Félix
Desfalques: Nenhum

