futebol

Espanha x Polônia: prováveis escalações e onde assistir

Em partida vital para definir o rumo do grupo E da Eurocopa, Espanha e Polônia se enfrentam na segunda rodada da competição...
18 jun 2021 às 17:18

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 17:18

Crédito: CRISTINA QUICLER / AFP
Neste sábado, a Seleção Espanhola recebe a Seleção Polonesa no Estádio de la Cartuja, na cidade de Sevilla, pela segunda rodada do grupo E da Eurocopa. O confronto terá início às 16h (de Brasília), e é vital para definir os rumos do grupo.
Veja a tabela da EurocopaA Espanha chega no confronto contra a Polônia após empatar em 0 a 0 com a Suécia em sua estreia na Eurocopa. Os espanhóis, que somam apenas um ponto, contam contra a vitória contra os poloneses para melhorar a sua situação no grupo E.
- O primeiro jogo foi forte apesar do resultado, o que nos deixou um pouco tristes, mas agora estamos prontos para este grande momento. A fome e a ambição na nossa formação têm sido muito claras e estamos nos preparando para um grande resultado - disse Luis Enrique, treinador da Espanha.
A Polônia enfrentou uma derrota por 2 a 1 em sua estreia na Eurocopa contra a Eslováquia. A esperança dos poloneses é que, contra a Espanha, Robert Lewandowski, atual melhor do mundo e estrela da equipe, brilhe pela primeira vez na competição.
- Enfrentamos uma grande equipe. Provavelmente não teremos muita posse de bola - a Espanha domina isso há mais de dez anos. Nossa tarefa será reduzir sua posse tanto quanto possível. Trabalhamos para melhorar em todos os aspectos. Ainda assim, é um processo: não é uma questão de ligar ou desligar algo. Mas eu acredito na minha equipe - disse Paulo Sousa, treinador da Polônia.FICHA TÉCNICAESPANHA x POLÔNIA - Eurocopa, grupo E
Data e horário: 19/06/2021, às 16h (de Brasília)Local: Estádio de la Cartuja, em Sevilla (ESP)Árbitro: Daniele Orsato (ITA)Assistentes: Alessandro Giallatini (ITA) e Fabiano Preti (ITA)Onde assistir: SporTV
ESPANHA (Treinador: Luis Enrique)Unai Simón; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres e Alba; Rodri, Llorente e Pedri; Gerard Moreno, Dani Olmo e Morata.
POLÔNIA (Treinador: Paulo Sousa)Szczesny; Bereszynski, Glik e Bednarek; Moder, Józwiak, Klich, Linetty e Rybus; Zielinski e Lewandowski.
Desfalques: Krychowiak (suspenso).

