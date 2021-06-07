Espanha x Lituânia: saiba onde assistir e as prováveis escalações

Crédito: JAVIER SORIANO / AFP

A Espanha entra em campo para encarar a Lituânia nesta terça-feira, às 15h45 (horário de Brasília), mas enfrenta um adversário pior: a Covid-19. Após Sergio Busquets testar positivo para o novo coronavírus, a equipe de Luis Enrique não irá entrar em campo para o que seria o último amistoso da La Roja antes da disputa da Eurocopa.Preocupação

Até o último domingo, os outros convocados haviam testado negativo para a Covid-19. A Federação Espanhola afirmou que todas as pessoas que tiveram um contato estreito com o atleta estão isoladas e que os treinamentos serão personalizados visando o duelo contra a Suécia no próximo dia 14.

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Adversário

A Lituânia não deve fornecer tanta resistência após duas derrotas na Copa Báltica. Na última terça-feira, a equipe foi derrotada por 1 a 0 para a Estônia, enquanto na última sexta-feira sofreu novo revés, mas para a Letônia por 3 a 1 e já terminou sua participação no torneio.

FICHA TÉCNICA:Espanha x Lituânia

Data e horário: 8/6/2021, às 15h45 (de Brasília)Local: Estádio Municipal Butarque, em Madri (ESP)Onde assistir: Space

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:ESPANHA (Técnico: Luis De la Fuente)Fernandez; Oscar, Mingueza, Cuenca e Cucurella; Zubimendi e Villar; Diaz, Garcia e Gil; Puado

Desfalques: Hazard, Jovic, Mariano Díaz e Odegaard (machucados). Casemiro (suspenso)

LITUÂNIA (Técnico: Valdas Urbonas)Svedkauskas; Mikoliunas, Beneta, Girdvainis e Vaitkunas; Dapkus, Simkus e Eliosius; Novikovas, Cernych e Laukzemis