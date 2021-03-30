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futebol

Espanha x Kosovo: onde assistir e prováveis escalações

Com um empate e uma vitória, seleção espanhola terá um rival que somou uma derrota na única partida que disputou...

Publicado em 30 de Março de 2021 às 14:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 mar 2021 às 14:49
Crédito: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP
Buscando a liderança do Grupo B das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, a Espanha recebe o Kosovo, nesta quarta-feira, às 15h45 (de Brasília). A bola rola em Sevilla.
O treinador da seleção espanhola, Luís Enrique, aproveitou a conferência de imprensa para elogiar a seleção do Kosovo. - É uma seleção diferente da Grécia ou da Geórgia no sentido de que marca alto e muito intensamente. Eles são ousados, corajosos e tentam jogar. É uma seleção que gosto porque ousa correr riscos. Além de um atacante que segura bem a bola (Muriqi ) e jogadores do meio-campo com boas condições (Berisha e Rashica). Espero um adversário difícil. Vai ser um jogo complicado e foi assim que o transmiti aos meus jogadores.
FICHA TÉCNICAEspanha x KosovoData e horário: 31/03/2021, às 15h45 (de Brasília)Local: Estádio Olímpico de La Cartuja (Sevilla, ESP)Onde assistir: Estádio TNT Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕESEspanha​Simon; Porro, Ramos, Martinez, Alba; Rodri; Torres, Koke, Pedri, Olmo; Moreno
KosovoUjkani; Hadergjonaj, Vojvoda, Aliti, Kololli; Voca, Kryeziu; Rashica, Halimi, Zeneli; Muriqi

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