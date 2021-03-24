Espanha x Grécia: saiba onde assistir e as prováveis escalações

A Espanha inicia sua caminhada rumo a Copa do Mundo de 2022 diante da Grécia nesta quinta-feira, às 16h45 (horário de Brasília). O time dirigido por Luis Enrique é favorito a liderar o Grupo B, que também conta com a Suécia. A equipe vive uma boa fase, conseguiu se classificar para as semifinais da Liga das Nações e quer seguir mantendo o bom rendimento.Adversário
- Apenas a teoria diz que nos medimos com equipes inferiores. Eles terão que mudar a forma como jogam, pois gostam de dominar, mas acho que faremos isto. Não será fácil. Vamos nos aplicar desde o primeiro confronto e estou tranquilo. Nunca vi esta equipe sem rumo - afirmou o técnico Luis Enrique.
Confrontos
Após enfrentar a Grécia, que pode ser considerada a terceira força do Grupo B, a Espanha encara a Geórgia fora de casa e retorna para receber o Kosovo, as duas equipes mais fracas da chave. Com isso, o time de Luis Enrique só irá medir forças com a Suécia em setembro caso o calendário não sofra alterações.
FICHA TÉCNICA:Espanha x Grécia
Data e horário: 25/3/2021, às 16h45 (de Brasília)Local: Estádio Nuevo Los Cármenes, em Granada (ESP)Onde assistir: SPACE
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:ESPANHA (Técnico: Luis Enrique)De Gea; Porro, Martinez, Llorente e Alba; Rodri, Thiago e Koke; Torres, Morata e Oyarzabal
Desfalques: Sergio Ramos (dúvida)
GRÉCIA (Técnico: John van 't Schip)Vlachodimos; Mavrias, Papadopoulos, Tzavellas e Giannoulis; Zeca e Bouchalakis; Limnios, Bakasetas e Fortounis; Pavlidis
Desfalques: Nenhum