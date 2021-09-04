Espanha x Geórgia: onde assistir, horário e escalações do jogo das Eliminatórias Europeias

As Eliminatórias Europeias seguem a todo vapor e neste domingo tem a Fúria em campo. A Espanha enfrenta a Geórgia na cidade de Badajoz, no sudoeste espanhol, pela quinta rodada da competição. O jogo acontece no Estádio Nuevo Vivero, às 15h45 (de Brasília).
+ Veja a tabela das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022ESPANHADepois de perder para a Suécia de virada na última rodada, a equipe de Luis Enrique busca se reabilitar na competição. Em quatro jogos, a Fúria tem sete pontos, com duas vitórias e um empate.
GEÓRGIALanterna do Grupo J, a Geórgia tenta sua primeira vitória nas Eliminatórias Europeias. Na última rodada, o time de Willy Sagnol perdeu para o Kosovo, em casa, por 1 a 0.
FICHA TÉCNICA
Espanha x GeórgiaEliminatórias da Copa do Mundo de 2022 - EuropaGrupo B - 5ª RodadaData e horário: 05/09/2021, às 15h45 (de Brasília)Local: Estádio Nuevo Vivero, em Badajoz (ESP)Árbitro: Tiago Martins (POR)Assistentes: Luis Campos (POR) e Pedro Almeida (POR)Transmissão: Estádio TNT Sports
PROVÁVEIS TIMES
ESPANHA (Técnico: Luis Enrique)De Gea; Llorente, Raúl Albiol, Laporte e Gayà; Soler, Rodri e Koke; Brais Mendez, Ferrán Torres e Sarabia.
GEÓRGIA (Técnico: Willy Sagnol)Loria; Kakabadze, Khocholava, Kashia e Azarovi; Aburjania, Kankava, Tsitaishvili, Qazaishvili e Kiteishvili; Kvilitaia.