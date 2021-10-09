Espanha x França: onde assistir, horário e escalações da final da Nations League

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Neste domingo, a Uefa Nations League conhecerá o seu novo campeão em confronto entre Espanha e França. A partida, que ocorrerá no Estádio San Siro, na cidade de Milão, terá início às 15:45h (de Brasília), e será transmitida pela TNT Sports.A Espanha chegou à final da Nations League após vencer a Itália na semifinal e quebrar uma invencibilidade histórica de seus adversários. Após a vitória por 2 a 1, os espanhóis esperam garantir a taça da competição contra os franceses neste domingo.

- Veja a seleção da França e seu onze inicial. Eles jogam nos principais clubes e são jogadores de destaque: o melhor time do mundo. Podemos melhorar. O futebol "é maravilhoso, em parte porque geralmente dá prêmios aos times que jogam melhor. Precisamos impor nosso estilo de jogo no domingo - disse Luis Enrique, treinador da Espanha.

Os franceses conseguiram uma histórica classificação para a final da Nations League em sua vitória por 3 a 2 contra a Bélgica. Após iniciar a segunda etapa com um 2 a 0 para os belgas, a França conseguiu a sua virada aos 45 minutos do tempo final.

- É impossível privar a Espanha da bola. Está em seu DNA ter a maior parte da posse. Você pode pressionar, mas não qualquer um. Eles são capazes de passar a bola mesmo sob pressão. Eles também pressionaram muito bem a Itália quando perderam a bola - disse Deschamps, treinador da França.FICHA TÉCNICAESPANHA X FRANÇA - NATIONS LEAGUE

Data e horário: 10/10/2021, às 15:45h (de Brasília)Local: San Siro, em Milão (ITA)Árbitro: Anthony Taylor (ING)Assistentes: Gary Beswick (ING) e Adam Nunn (ING)Onde assistir: TNT Sports

ESPANHA (Treinador: Luis Enrique)Unai Simón; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres e Alonso; Busquets, Gavi e Koke; Ferran Torres, Oyarzabal e Sarabia.