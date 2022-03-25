  • Espanha x Albânia: onde assistir, horário e escalações do amistoso internacional
futebol

Espanha x Albânia: onde assistir, horário e escalações do amistoso internacional

Classificados para a Copa do Mundo, espanhóis aproveitam a Data-Fifa para entrosar a equipe no caminho rumo ao bicampeonato mundial. Jogo acontece em Barcelona...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mar 2022 às 17:06

Publicado em 25 de Março de 2022 às 17:06

A bola vai rolar para mais um amistoso internacional no Velho Continente. Neste sábado, a seleção da Espanha, semifinalista da última Eurocopa e atual vice-campeã da Nations League, encara a Albânia. O jogo acontece no Estádio Cornellà-El Prat, em Barcelona, às 15h45 (de Brasília).ESPANHAClassificada para a Copa do Mundo, a Espanha aproveita a Data-Fifa para seguir em preparação para o Mundial, que acontece entre novembro e dezembro deste ano. Sem a necessidade de disputar a repescagem, a Fúria tenta ganhar entrosamento para lutar pelo bicampeonato mundial no Oriente Médio.
+ Veja a tabela das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022
ALBÂNIADepois de brigar até o final nas Eliminatórias Europeias por uma vaga ao menos na repescagem, a Albânia tenta se recuperar da não classificação no Grupo I. A equipe de Edoardo Reja conseguiu 18 pontos, na terceira colocação da chave, mas ficou atrás de Inglaterra e Polônia.
+ Equador e Uruguai se garantem na Copa do Mundo: veja os países já classificadosFICHA TÉCNICA
Espanha x AlbâniaAmistoso internacional​Data e horário: 26/03/2022, às 15h45 (de Brasília)Local: Estádio Cornellà-El Prat, em Barcelona (ESP)Árbitro: Trustin Farrugia Cann (MLT)Assistentes: Luke Portelli (MLT) e Edward Spiteri (MLT)Transmissão: Estádio TNT Sports
PROVÁVEIS TIMES
ESPANHA (Técnico: Luis Enrique)Unai Simón (Robert Sánchez); Azpilicueta, Eric García, Laporte e Jordi Alba; Soler, Rodri e Pedri; Pablo Sarabia, Ferrán Torres e Dani Olmo.
ALBÂNIA (Técnico: Edoardo Reja)Strakosha; Ismajli, Kumbulla, Hoxhallari; Roshi, Çekiçi, Ramadani, Bare, Hysaj; Manaj, Uzuni
Crédito: Espanha ficou em primeiro lugar no Grupo B das Eliminatórias Europeias (Foto: ARIS MESSINIS/AFP

