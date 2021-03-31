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futebol

Espanha vence o Kosovo pelas Eliminatórias e segura primeira colocação

Com a vitória por 3 a 1 nesta quarta-feira, Espanha espera partida da Suécia para garantir a liderança de seu grupo...

Publicado em 31 de Março de 2021 às 17:43

LanceNet

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Publicado em 

31 mar 2021 às 17:43
Crédito: CRISTINA QUICLER / AFP
Nesta quarta-feira, a Seleção da Espanha enfrentou a Seleção do Kosovo pela 3ª rodada do Grupo B das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022. O confronto terminou com vitória espanhola por 3 a 1, e Dani Olmo, Ferrán Torres e Gerard Moreno marcaram para a Espanha, enquanto Halimi marcou para o Kosovo.
Veja a tabela das EliminatóriasABRIU O PLACARCom o ataque constante durante a primeira etapa da partida desta quarta-feira, a Seleção Espanhola foi eficiente pela primeira vez no jogo aos 34 minutos. Em assistência do lateral Jordi Alba, o meia Dani Olmo recebeu para abrir o placar.
AMPLIOULogo após marcar o primeiro gol da partida com Dani Olmo, os espanhóis permaneceram no ataque e, aos 36 minutos de jogo, outro gol saiu. Em assistência do estreante Pedri, o atacante Ferrán Torres ampliou o placar para a Espanha.
DIMINUIUConsideravelmente tranquila na partida, a Espanha diminuiu o seu ritmo na segunda etapa, e o Kosovo achou um espaço para marcar. Após se adiantar e tentar roubar a bola fora da área, o goleiro espanhol Unai Simón errou e, sem goleiro, Besar Halimi diminuiu para a Seleção Kosovar.
FECHOU A CONTAO susto do gol de Kosovo poderia virar um susto de empate e, com um tempo considerável para o fim do jogo, talvez até uma virada. Com isso, a Espanha tratou de decidir logo a partida e, cinco minutos após sofrer um gol, Koke deu a assistência para Gerard Moreno marcar o terceiro da Espanha.
SEQUÊNCIAA Espanha volta à campo em junho deste ano, pela Eurocopa. Fora da competição, o Kosovo atua apenas em setembro, novamente pelas Eliminatórias.

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