Espanha vence Kosovo e se isola na liderança do Grupo I das Eliminatórias Européias

Crédito: Armend NIMANI / AFP

A Espanha venceu o Kosovo por 2 a 0, no Estádio Fadil Vokrri, pela sexta rodada do Grupo B das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022. Os gols da partida foram marcados por Fornals e Ferran Torres. Com a vitória, os espanhóis continuam na liderança do grupo enquanto o Kosovo cai para a quarta colocação da tabela.

> Confira a tabela das Eliminatórias da EuropaPRIMEIRO TEMPOA Espanha dominou a posse de bola durante todo o primeiro tempo e foi superior ao Kosovo. Os espanhóis chegaram mais vezes ao gol mas sem muito perigo. A melhor chance da Espanha foi aproveitada por Fornals, que recebeu de Morata e bateu forte no canto do goleiro para abrir o placar, aos 32 minutos.

A seleção do Kosovo chegou pouco ao gol da Espanha mas ofereceu perigo em duas oportunidades. O atacante Rashica teve duas chances claras de gol mas desperdiçou as duas.

SEGUNDO TEMPONa segunda etapa, a Espanha manteve o domínio da posse de bola e trocou muitos passes. Igual ao primeiro tempo, os espanhóis não conseguiram furar o bloqueio da defesa do Kosovo. A Seleção Espanhola conseguiu criar pouquíssimas chances claras de gol mas teve a oportunidade de ampliar o placar aos 43 do segundo tempo, com Ferran Torres.

Semelhante ao primeiro tempo, o ataque do Kosovo teve mais oportunidades de empatar a partida e equilibrar o jogo. Porém, os atacantes não souberam aproveitar bem as chances criadas pela equipe.