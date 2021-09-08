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futebol

Espanha vence Kosovo e se isola na liderança do Grupo I das Eliminatórias Européias

Apesar da vitória por dois gols, jogo foi difícil para os espanhóis que pouco chegaram ao gol da seleção adversária...

Publicado em 08 de Setembro de 2021 às 18:09

LanceNet

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Publicado em 

08 set 2021 às 18:09
Crédito: Armend NIMANI / AFP
A Espanha venceu o Kosovo por 2 a 0, no Estádio Fadil Vokrri, pela sexta rodada do Grupo B das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022. Os gols da partida foram marcados por Fornals e Ferran Torres. Com a vitória, os espanhóis continuam na liderança do grupo enquanto o Kosovo cai para a quarta colocação da tabela.
> Confira a tabela das Eliminatórias da EuropaPRIMEIRO TEMPOA Espanha dominou a posse de bola durante todo o primeiro tempo e foi superior ao Kosovo. Os espanhóis chegaram mais vezes ao gol mas sem muito perigo. A melhor chance da Espanha foi aproveitada por Fornals, que recebeu de Morata e bateu forte no canto do goleiro para abrir o placar, aos 32 minutos.
A seleção do Kosovo chegou pouco ao gol da Espanha mas ofereceu perigo em duas oportunidades. O atacante Rashica teve duas chances claras de gol mas desperdiçou as duas.
SEGUNDO TEMPONa segunda etapa, a Espanha manteve o domínio da posse de bola e trocou muitos passes. Igual ao primeiro tempo, os espanhóis não conseguiram furar o bloqueio da defesa do Kosovo. A Seleção Espanhola conseguiu criar pouquíssimas chances claras de gol mas teve a oportunidade de ampliar o placar aos 43 do segundo tempo, com Ferran Torres.
Semelhante ao primeiro tempo, o ataque do Kosovo teve mais oportunidades de empatar a partida e equilibrar o jogo. Porém, os atacantes não souberam aproveitar bem as chances criadas pela equipe.
SEQUÊNCIAA seleção do Kosovo volta a campo no dia 09/10, contra a Suécia, pela 7º rodada das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo 2022. Já a Espanha, volta a campo pela semifinal da Liga das Nações, contra a Itália, no dia 06/10.

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