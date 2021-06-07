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Espanha usará o sub-21 em seu último amistoso antes da Eurocopa

Após isolamento do elenco principal, Espanha usará o sub-21 em partida desta terça-feira contra a Lituânia...
LanceNet

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Publicado em 

07 jun 2021 às 16:08

Publicado em 07 de Junho de 2021 às 16:08

Crédito: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP
A Seleção Espanhola enfrenta a Seleção da Lituânia nesta terça-feira no Estádio Butarque, na cidade de Madrid, em seu último amistoso antes da Eurocopa. O confronto, que terá início às 15:45h (de Brasília), será disputado pelo sub-21 da Espanha, pois os jogadores de 'La Furia' estão em isolamento após um caso de Covid-19.
Veja a tabela da EurocopaO volante Sergio Busquets, do Barcelona, testou positivo para Covid-19 no último domingo. Capitão da Seleção Espanhola, o jogador abandonou a concentração do elenco de 'La Furia'. Os demais atletas testaram negativo para o coronavírus.
Apesar do teste negativo do elenco, todos os jogadores e membros da comissão técnica da Seleção Espanhola que tiveram contato com o jogador do Barcelona terão a rotina de treinados adaptada e permanecerão em isolamento.
Dessa forma, os jogadores da seleção sub-21 da Espanha entrarão em campo pela equipe principal às 15:45h (de Brasíla) desta terça-feira em amistoso contra a Lituânia. O treinador Luis Enrique e sua comissão não estarão na partida.
A Espanha estreia na Eurocopa na próxima segunda-feira, dia 14, quando recebe a Suécia no Estádio de la Cartuja, em Sevilla.

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