Espanha sofre, mas marca no fim e vence a Albânia em amistoso disputado em Barcelona

A Espanha sofreu mais do que deveria, mas venceu a Albânia, neste sábado, por 2 a 1, em amistoso disputado no Estádio RCDE, casa do Espanyol. Os gols da Fúria marcados por Ferran Torres e Dani Olmo, enquanto Uzuni fez o gol dos albaneses, quando eles perdiam por 1 a 0. Importante destacar que a partida foi em Barcelona, região separatista na Catalunha. Por isso, a seleção espanhola evitou jogar lá nas ultimas décadas. Ainda assim, a torcida levou um bandeirão demonstrando carinho pela Fúria.
O amistoso foi possível porque a Espanha já se classificou para a Copa do Mundo do Qatar, que será entre novembro e dezembro deste ano, e Albânia foi eliminada ainda antes da repescagem, na primeira fase.
O jogo
Como era de se esperar, a Espanha mandou na partida. No primeiro tempo, teve boas chegadas com Morata, Pedri e Sarabia. Os espanhóis chegaram a ter 80% de posse de bola, mas esbarraram na boa marcação albanesa.
No segundo tempo, a postura foi a mesma: Espanha no ataque e Albânia na defesa. No entanto, a insistência espanhola surtiu efeito e, aos 30 minutos, Ferran Torres, que joga no Barcelona e tem só 22 anos, abriu o placar após passe de Pino.
A Albânia surpreendeu e chegou ao empate aos 40, com Uzuni, que marcou sem querer já que a bola bateu nele e entrou. No entanto, ainda houve tempo da Espanha achar a vitória. Quatro minutos depois, Dani Olmo acertou um belo chute da entrada da área.
A Espanha volta a campo agora na próxima terça-feira, às 15h45, quando recebe a Islândia, no Estádio de Riazor, em Corunha. Já os albaneses receberão a Geórgia, no mesmo dia, mas um pouco mais cedo, às 13h. As duas partidas são amistosos e estão no horário de Brasília.