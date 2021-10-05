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Espanha se prepara para encarar a Itália na semifinal da UEFA Nations League

Confira parte da preparação da Espanha para o duelo contra a Itália, válido pela semifinal da UEFA Nations League em 2021
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LanceNet

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Publicado em 

05 out 2021 às 16:02

Publicado em 05 de Outubro de 2021 às 16:02

A Seleção Espanhola fez o seu último treinamento antes de enfrentar a Seleção Italiana em partida válida pela semifinal da UEFA Nations League. O confronto entre as duas equipes terá início às 15:45 (de Brasília), e vale vaga na final da competição.

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