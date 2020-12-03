Espanha pega Itália e Bélgica encara França na Liga das Nações

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A Uefa realizou o sorteio da semifinal da Liga das Nações nesta quinta-feira e a Espanha encara a Itália, enquanto a Bélgica enfrenta a França. Todas as seleções buscam o título inédito da competição europeia que está em sua segunda edição na história. As partidas serão realizadas em Turim e Milão, mas apenas em nos dias seis e sete de outubro 2021.

Como chegam Espanha e Itália

Ambas as seleções garantiram suas classificações apenas na última rodada da fase de grupos. A Itália encerrou a primeira fase com apenas um ponto na frente da Holanda, mas de forma invicta, com três vitórias e três empates. Já a Espanha passou por um momento irregular no torneio, mas encerrou a participação com a goleada histórica por 6 a 0 diante da Alemanha.

Como chegam França e Bélgica