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Espanha marca no último lance e empata com a Alemanha na estreia da Liga das Nações

Em partida com boas chances para as duas equipes, alemães saem na frente com gol de Werner, mas Espanha luta até o final e marca com Gayà no último lance do jogo...

Publicado em 03 de Setembro de 2020 às 17:48

LanceNet

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Publicado em 

03 set 2020 às 17:48
Crédito: THOMAS KIENZLE / AFP
Na estreia da Liga das Nações, a Alemanha recebeu a Espanha nesta quinta-feira na Mercedez-Benz Arena, em Stuttgart. Em jogo válido pela Grupo 4 da Liga A, as equipes empataram em 1 a 1 com um jogo emocionante até o final. Werner marcou para os donos da casa e Gayà empatou no último minuto.+ VEJA A TABELA DA LIGA DAS NAÇÕES
CHANCES DOS DOIS LADOSO primeiro tempo foi bem movimentado e as duas equipes tiveram boas chances de balançar as redes. Pelo lado do time mandante, o primeiro a assustar foi o ala-direito Kehrer, que recebeu cruzamento de Kroos, mas viu De Gea defender sua cabeçada. Outra grande chance alemã foi com Sané, que recebeu na direita, cortou para o meio e soltou uma bomba de canhota. De Gea, mais uma vez, fez grande defesa. Na Espanha, Rodrigo Moreno perdeu duas boas chances. A primeira, inclusive, sem goleiro. Na segunda parou em Trapp.
DOMÍNIO ALEMÃOO início do segundo tempo foi de amplo sufoco dos tetracampeões mundiais. Logo com cinco minutos, Werner recebeu Gosens dentro da área, limpou a marcação e bateu no canto de De Gea. Sané e Werner tiveram outras boas chances, mas não conseguiram balançar as redes.
LUTANDO ATÉ O FIMAtrás no placar, a Espanha se lançou ao ataque desesperadamente nos minutos finais e até chegou a marcar com Ansu Fati, mas a arbitragem paralisou o lance por falta de Sergio Ramos. Já no último lance, Ferrán Torres foi à linha de fundo pela direita, cruzou para o meio da área, o hispânico-brasileiro Rodrigo escorou para o meio e o lateral-esquerdo Gayà, em posição legal, escorou para o fundo das redes.
SITUAÇÃO E SEQUÊNCIA​Com o empate, Alemanha e Espanha somam os primeiros pontos na Liga das Nações e dividem o segundo lugar, já que a Ucrânia venceu a Suíça também nesta quinta-feira. Na próxima rodada, a Alemanha enfrenta os suíços, fora de casa, e a Espanha recebe os ucranianos. Os jogos acontecem no domingo, às 15h45 (de Brasília).

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