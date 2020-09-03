Espanha marca no último lance e empata com a Alemanha na estreia da Liga das Nações

Crédito: THOMAS KIENZLE / AFP

Na estreia da Liga das Nações, a Alemanha recebeu a Espanha nesta quinta-feira na Mercedez-Benz Arena, em Stuttgart. Em jogo válido pela Grupo 4 da Liga A, as equipes empataram em 1 a 1 com um jogo emocionante até o final. Werner marcou para os donos da casa e Gayà empatou no último minuto.+ VEJA A TABELA DA LIGA DAS NAÇÕES

CHANCES DOS DOIS LADOSO primeiro tempo foi bem movimentado e as duas equipes tiveram boas chances de balançar as redes. Pelo lado do time mandante, o primeiro a assustar foi o ala-direito Kehrer, que recebeu cruzamento de Kroos, mas viu De Gea defender sua cabeçada. Outra grande chance alemã foi com Sané, que recebeu na direita, cortou para o meio e soltou uma bomba de canhota. De Gea, mais uma vez, fez grande defesa. Na Espanha, Rodrigo Moreno perdeu duas boas chances. A primeira, inclusive, sem goleiro. Na segunda parou em Trapp.

DOMÍNIO ALEMÃOO início do segundo tempo foi de amplo sufoco dos tetracampeões mundiais. Logo com cinco minutos, Werner recebeu Gosens dentro da área, limpou a marcação e bateu no canto de De Gea. Sané e Werner tiveram outras boas chances, mas não conseguiram balançar as redes.

LUTANDO ATÉ O FIMAtrás no placar, a Espanha se lançou ao ataque desesperadamente nos minutos finais e até chegou a marcar com Ansu Fati, mas a arbitragem paralisou o lance por falta de Sergio Ramos. Já no último lance, Ferrán Torres foi à linha de fundo pela direita, cruzou para o meio da área, o hispânico-brasileiro Rodrigo escorou para o meio e o lateral-esquerdo Gayà, em posição legal, escorou para o fundo das redes.