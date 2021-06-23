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futebol

Espanha goleia na última rodada, mas se classifica em segundo lugar

Equipe de Luis Enrique começou a partida desperdiçando pênalti, mas contou com falhas do goleiro adversário e dominou a partida contra a Eslováquia na segunda etapa...
LanceNet

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Publicado em 

23 jun 2021 às 14:54

Publicado em 23 de Junho de 2021 às 14:54

Crédito: MARCELO DEL POZO / POOL / AFP
Após duas apresentações ruins na Eurocopa, a Espanha goleou a Eslováquia por 5 a 0 e se classificou na segunda colocação do Grupo E. Após um início ruim, desperdiçando pênalti, o time de Luis Enrique contou com duas contribuições de Dubraka e encontrou muito espaço e facilidade para construir o largo placar na segunda etapa.DE HERÓI,,,Aos 11 minutos da primeira etapa, a Espanha teve um pênalti concedido com o auxílio do VAR, mas Dubravka fez grande defesa em cobrança de Morata. Aos 23, o atacante espanhol teve nova oportunidade ao receber passe na entrada da área, limpar a marcação e mandar uma bomba para outra boa defesa do goleiro.
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A VILÃONo entanto, a boa atuação do arqueiro ficou por aí. Aos 29, a Eslováquia errou na saída de jogo e entregou a posse nos pés de Sarabia que finalizou no travessão. A bola subiu e no momento em que estava descendo, Dubravka errou ao tentar dar um tapa pela linha de fundo e mandou contra a própria meta. Nos acréscimos, o goleiro tentou abafar uma situação dentro da área, falhou na cobertura contra Moreno que cruzou para Laporte mandar de cabeça no contrapé do camisa um e ampliar o marcador.
DOMÍNIO TOTALNa segunda etapa, os gols não demoraram para sair. Aos 10 minutos, Alba recebeu passe pelo lado esquerdo, cruzou rasteiro para Sarabia completar para o gol. Aos 21, o time de Luis Enrique fez jogada ensaiada após cobrança de escanteio e o autor do 3º tento encontrou Ferran Torres, que havia acabado de entrar, para ampliar o placar de letra.
COM MORAL​Aos 27 minutos, em bate rebate dentro da área, o zagueiro Pau Torres cabeceou para defesa de Dubravka, mas Kucka se atrapalhou na hora de afastar a bola e chutou contra o próprio gol. Apesar da goleada, a Suécia terminou na liderança por somar sete pontos.

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