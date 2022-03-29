futebol

Espanha goleia Islândia em amistoso de preparação para Copa do Mundo

Álvaro Morata (2), Pablo Sarabia (2), e Yéremy Pino marcaram os gols da partida...
LanceNet

29 mar 2022 às 18:25

Publicado em 29 de Março de 2022 às 18:25

Nesta quarta-feira, a Espanha goleou a Islândia por 5 a 0, em Corunha, em jogo amistoso preparatório para a Copa do Mundo do Qatar. Álvaro Morata e Pablo Sarabia, com dois gols cada, e Yéremi Pino marcaram os gols da goleada de 'La Roja' no Estádio Riazor. PRIMEIRO TEMPO MORNOApesar do domínio espanhol, o jogo começou morno e com poucas chances. A seleção da casa só foi assustar os islandeses aos 22 minutos, em chute de Soler. O placar foi aberto aos 37 minutos, quando Morata recebeu um passe de Guillamón e mandou a bola pro fundo da rede. Três minutos depois, o atacante da Juventus balançou as redes de novo, dessa vez de pênalti.
GOLEADA NA SEGUNDA ETAPAJá na volta do intervalo, a Espanha continuou no mesmo ímpeto e disposta a fazer um placar elástico. Logo no início do segundo tempo, Jordi Alba cruzou para Yéremy Pino cabecear e fazer 3 a 0. Aos 16 minutos, Pablo Sarabia recebeu assistência de Marcos Alonso e marcou o quarto. Na marca dos 28 minutos, novamente Alonso deu assistência para Sarabia, que anotou o quinto e fechou a conta da goleada espanhola.VAGA GARANTIDA​A Espanha já está na Copa do Mundo do Qatar em novembro, ao vencer a Suécia por 1 a 0 em casa, em confronto direto do grupo B. Por outro lado, a Islândia ficou de fora após terminar as Eliminatórias Europeias em quinto lugar no grupo J.
