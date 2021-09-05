Espanha goleia a Geórgia e assume a liderança do Grupo B das Eliminatórias Europeias

Crédito: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Depois de empatar com a Suécia na última rodada das Eliminatórias Europeias, a Espanha voltou a campo neste domingo e goleou a Geórgia por 4 a 0, na cidade de Badajoz, no sudoeste espanhol. Os gols foram marcados por Gayà, Soler, Ferrán Torres e Pablo Sabaria.

+ Veja a tabela das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022PRIMEIRO TEMPO TRANQUILOComo esperado, a Espanha tomou conta do primeiro tempo e foi para o intervalo vencendo por 3 a 0. Gayà abriu o placar em chute de fora da área, Soler ampliou com passe de Llorente e Ferrán Torres, também com assistência de Llorente, fez o terceiro da Fúria.

TIRANDO O PÉNo segundo tempo, o time de Luis Enrique diminuiu o ritmo de jogo e tirou o pé do acelerador. Ainda assim, os espanhóis marcaram o quarto gol, que fechou a conta em Badajoz. Sarabia recebeu passe de Pablo Fornals e só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes.

LIDERANÇACom o resultado, a Espanha assumiu a liderança do Grupo B, agora com dez pontos. A Fúria, porém, tem cinco jogos contra apenas três da Suécia, que está em segundo lugar. Os nórdicos têm três vitórias, com 100% de aproveitamento no torneio.

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