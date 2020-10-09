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futebol

Espanha espera ampliar vantagem e Alemanha se recuperar de tropeços

Time de Luis Enrique encara a Suíça, última colocada do grupo, mas semifinalista do último torneio. Já a equipe de Joachim Low viaja para enfrentar a Ucrânia neste sábado...
LanceNet

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Publicado em 

09 out 2020 às 12:27

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 12:27

Crédito: Espanha empatou com Portugal em amistoso realizado na última quarta-feira (CARLOS COSTA / AFP
A seleção espanhola irá encarar a seleção Suíça neste sábado, às 15h45 (horário de Brasília), pela 3ª rodada do Grupo 4 da Liga das Nações. O time de Luis Enrique está invicto na competição, enquanto o adversário ocupa a lanterna do grupo com apenas um ponto somado. Apesar disso, o treinador espanhol comentou sobre a força do rival na coletiva de imprensa.
- É um time atrevido e perigoso. Muito completo e que merece mais pontos do que tem. Será muito complicado. Eles têm capacidade para chegar muito e são físicos.
No mesmo dia e horário, a Alemanha encara a Ucrânia e busca se recuperar dos resultados ruins dos dois primeiros jogos em que conseguiu apenas dois empates. Apesar de atuar fora de casa, o técnico Joachim Low espera ver um desempenho melhor da sua equipe contra a seleção que irá buscar defender o 2º lugar e elogiou Kimmich, um de seus principais atletas.
- Encontramos certa resistência nos últimos jogos. Temos que tentar superá-la agora. Estamos muito motivados. Kimmich é a personificação da paixão e do profissionalismo. É extremamente ambicioso e motivado todos os treinos. Ele exala uma mentalidade vencedora.
Além destes duelos, o sábado contará com jogos entre seleções que se equivalem ao terceiro e quarto nível do futebol europeu presentes na Liga das Nações. Espanha e Alemanha serão as principais atrações deste sábado ao buscarem uma vaga na semifinal do torneio e de um título inédito.

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