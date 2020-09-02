Espanha encara Alemanha desfalcada na da Liga das Nações

Crédito: Thiago Alcântara deve ser uma das principais peças da seleção espanhola (Reprodução / Dugout

Alemanha e Espanha se enfrentam na estreia da segunda edição da Liga das Nações nesta quinta-feira, às 15h45 (horário de Brasília). O duelo irá colocar frente à frente o trabalho de 14 anos de Joachim Low com a campeã do mundo em 2014 contra o projeto de renovação que Luis Enrique tenta promover na vencedora da Copa de 2010. O confronto é válido pelo grupo 4 da Liga A.Apesar de novos nomes terem aparecido na convocação, o ex-técnico do Barcelona também levou atletas experientes, como Jesus Navas, para o duelo que será disputado em Stuttgart. O atleta recém campeão da Liga Europa com o Sevilla disse estar empolgado para a partida.

- Estamos muito animados e com muita vontade, estar aqui é um orgulho, estamos trabalhando bem nos treinamentos, com muita vontade para encarar a Alemanha e tenho certeza que faremos um ótimo jogo.

Já a Alemanha poupou grandes nomes do elenco campeão da Liga dos Campeões do Bayern de Munique, como Neuer, Kimmich, Goretzka, Muller e Gnabry da atual convocação, mas conta com Toni Kroos, Gundogan, Kai Havertz e Timo Werner para fazer o papel de casa e buscar uma vaga na semifinal da competição.

Ainda pelo grupo 4 da Liga A, a Ucrânia, dos brasileiros Marlos e Junior Moraes e sob comando de Shevchenko, recebe a Suíça. Já pelo grupo 3 da Liga B, a Rússia enfrenta a Sérvia em um duelo com duas seleções interessantes dos últimos anos no Leste Europeu, enquanto a Grécia, campeã da Eurocopa em 2004, viaja para encarar a Eslovênia. O outro confronto será entre a favorita Turquia contra a Hungria.