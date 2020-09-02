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futebol

Espanha encara Alemanha desfalcada na da Liga das Nações

Time de Luis Enique começa sua campanha fora de casa e com oportunidades para muitos jovens jogadores, enquanto Alemanha não conta com medalhões do Bayern de Munique...

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 12:38

LanceNet

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Publicado em 

02 set 2020 às 12:38
Crédito: Thiago Alcântara deve ser uma das principais peças da seleção espanhola (Reprodução / Dugout
Alemanha e Espanha se enfrentam na estreia da segunda edição da Liga das Nações nesta quinta-feira, às 15h45 (horário de Brasília). O duelo irá colocar frente à frente o trabalho de 14 anos de Joachim Low com a campeã do mundo em 2014 contra o projeto de renovação que Luis Enrique tenta promover na vencedora da Copa de 2010. O confronto é válido pelo grupo 4 da Liga A.Apesar de novos nomes terem aparecido na convocação, o ex-técnico do Barcelona também levou atletas experientes, como Jesus Navas, para o duelo que será disputado em Stuttgart. O atleta recém campeão da Liga Europa com o Sevilla disse estar empolgado para a partida.
- Estamos muito animados e com muita vontade, estar aqui é um orgulho, estamos trabalhando bem nos treinamentos, com muita vontade para encarar a Alemanha e tenho certeza que faremos um ótimo jogo.
Já a Alemanha poupou grandes nomes do elenco campeão da Liga dos Campeões do Bayern de Munique, como Neuer, Kimmich, Goretzka, Muller e Gnabry da atual convocação, mas conta com Toni Kroos, Gundogan, Kai Havertz e Timo Werner para fazer o papel de casa e buscar uma vaga na semifinal da competição.
Ainda pelo grupo 4 da Liga A, a Ucrânia, dos brasileiros Marlos e Junior Moraes e sob comando de Shevchenko, recebe a Suíça. Já pelo grupo 3 da Liga B, a Rússia enfrenta a Sérvia em um duelo com duas seleções interessantes dos últimos anos no Leste Europeu, enquanto a Grécia, campeã da Eurocopa em 2004, viaja para encarar a Eslovênia. O outro confronto será entre a favorita Turquia contra a Hungria.
O País de Gales, liderado pelo polêmico Gareth Bale, também entra em campo nesta quinta pelo grupo 4 da Liga B e duela contra a Finlândia fora de casa. O técnico Ryan Giggs conta com o seu principal jogador para vencer e fazer uma boa campanha para subir para a Liga A. No outro jogo, a Bulgária recebe a Irlanda do Norte. Todos as partidas serão no mesmo horário.

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