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Espanha e Portugal assinam protocolo para candidatura conjunta à sede da Copa do Mundo de 2030

Edição de 2030 marcará o centenário da primeira edição do torneio. Uruguai sediou o Mundial em 1930 e bateu a Argentina na final...
LanceNet

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Publicado em 

07 out 2020 às 19:38

Publicado em 07 de Outubro de 2020 às 19:38

Crédito: Países ibéricos assinam documento para concorrer ao Mundial de 2030 (Divulgação/Federação Portuguesa de Futebol
Além do jogo amistoso desta quarta-feira, que terminou empatado em 0 a 0, no Estádio José Alvalade, na capital portuguesa, Portugal e Espanha se encontraram para falar de futebol. Os dois países assinaram um protocolo para candidatura à sede da Copa do Mundo de 2030.O documento foi assinado pelos representantes máximos das duas Federações de futebol: Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, e Luis Rubiales, presidente da Real Federação Espanhola de Futebol.
- O encontro (...) veio reforçar a união de forças para impulsionar a candidatura conjunta à organização do Mundial'2030, estabelecendo estratégias comuns e plataformas de cooperação a nível técnico e de organização de eventos desportivos. As duas federações prometem unir esforços também em diversas áreas, tais como responsabilidade social e na troca de experiências e conhecimentos - disse o comunicado da Federação Portuguesa de Futebol.
A decisão da FIFA sairá somente em 2024, mas a entidade já se mostrou aberta a realizar o torneio em dois continentes. Na América do Sul, Argentina, Uruguai, Chile e Paraguai se uniram para sediar o Mundial.
O ano de 2030 marcará o centenário da competição. A primeira edição foi realizada no Uruguai e os anfitriões conquistaram o título, em final diante da Argentina.

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