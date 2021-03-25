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futebol

Espanha e Grécia empatam pela primeira rodada das Eliminatórias Europeias

Equipe mandante saiu na frente com Morata, no entanto, Karabesas, de pênalti, empatou para a Grécia...

Publicado em 25 de Março de 2021 às 18:49

LanceNet

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Publicado em 

25 mar 2021 às 18:49
Crédito: AFP
Nesta quinta-feira, a Espanha estreiou nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022, após receber a Grécia no Estádio Nuevo Los Cármenes, em Granada. A partida válida pelo Grupo B terminou empatada em 1 a 1. Os atacantes Morata, da Espanha, e Karabesas, da Grécia fizeram os gols da partida.
> Veja a tabela das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022 GOL DA ESPANHA
Por mais que estivesse melhor na partida, a Espanha não conseguia criar muitas oportunidades por conta da marcação grega. Porém, aos 32 minutos, Dani Olmo finalizou na trave e, na sequência da jogada, Koke fez lindo lançamento para Morata. Assim, o atacante matou no peito e chutou de esquerda para abrir o placar.
GRÉCIA EMPATA
Já no início do segundo tempo, em uma das poucas subidas da equipe visitante, Iñigo Martínez deu carrinho e acabou solando o atacante Bakasetas na área. Assim, depois da marcação do pênalti o próprio jogador grego bateu forte, no meio do gol, e empatou a partida.
CHANCE PERDIDA
Após o empate, a partida ficou cada vez com menos oportunidades, porém, a Espanha teve uma boa chance desperdiçada, aos 25 minutos. Depois de tabelar com Pedri, Gayà entrou na área, tocou para Oyarzabal, no entanto, o jogador não chegou a tempo de completar a jogada.
SEQÛÊNCIA
A Espanha volta a campo neste domingo, às 13h (horário de Brasília), contra a Geórgia, pela segunda rodada das Eliminatórias. A Grécia, por sua vez, também joga no domingo, porém, contra a Honduras, às 11h (de Brasília), em amistoso.

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