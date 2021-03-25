Espanha e Grécia empatam pela primeira rodada das Eliminatórias Europeias

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Nesta quinta-feira, a Espanha estreiou nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022, após receber a Grécia no Estádio Nuevo Los Cármenes, em Granada. A partida válida pelo Grupo B terminou empatada em 1 a 1. Os atacantes Morata, da Espanha, e Karabesas, da Grécia fizeram os gols da partida.

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Por mais que estivesse melhor na partida, a Espanha não conseguia criar muitas oportunidades por conta da marcação grega. Porém, aos 32 minutos, Dani Olmo finalizou na trave e, na sequência da jogada, Koke fez lindo lançamento para Morata. Assim, o atacante matou no peito e chutou de esquerda para abrir o placar.

GRÉCIA EMPATA

Já no início do segundo tempo, em uma das poucas subidas da equipe visitante, Iñigo Martínez deu carrinho e acabou solando o atacante Bakasetas na área. Assim, depois da marcação do pênalti o próprio jogador grego bateu forte, no meio do gol, e empatou a partida.

CHANCE PERDIDA

Após o empate, a partida ficou cada vez com menos oportunidades, porém, a Espanha teve uma boa chance desperdiçada, aos 25 minutos. Depois de tabelar com Pedri, Gayà entrou na área, tocou para Oyarzabal, no entanto, o jogador não chegou a tempo de completar a jogada.

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