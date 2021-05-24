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Espanha é convocada para a Euro e Sergio Ramos fica fora da lista

Luis Henrique justificou ausência de defensor por conta das lesões que limitaram suas participações. Nenhum atleta do Real Madrid foi chamado...
LanceNet

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Publicado em 

24 mai 2021 às 08:34

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 08:34

Crédito: Divulgação / Federação Espanhola de Futebol
Luis Henrique convocou a Espanha pela Eurocopa e a grande surpresa ficou pela ausência de Sergio Ramos da lista. O técnico justificou que as inúmeras lesões e o tempo limitado em campo prejudicaram o defensor. Além do capitão, nenhum atleta do Real Madrid foi chamado.- Ramos não está porque não pôde competir desde janeiro de maneira adequada. Não foi fácil deixá-lo fora. Não há jogadores do Real Madrid pela primeira vez na história, pois ele e Carvajal não puderam participar - disse o treinador.
> Veja a tabela da Eurocopa
La Roja também convocou apenas 24 atletas de 26 possíveis para este torneio. Até o dia 12 de junho, a Espanha poderá convocar outros jogadores caso alguém que esteja na lista se lesiona ou seja contaminado pela Covid-19 e não tenha condições de participar da competição.
O time de Luis Enrique conquistou a Eurocopa em 2008 e 2012, mas caiu nas oitavas de final em 2016. Entretanto, a equipe tem conquistado bons resultados nas disputas mais recentes. Nas Eliminatórias para a Copa, a campeã mundial de 2010 é líder do grupo e também está na semifinal da Liga das Nações.
Veja a lista completa:
Goleiros: Unai Simón (Athletic), David de Gea (Manchester United), Robert Sánchez (Brighton)
Defensores: José Gayá (Valencia), Jordi Alba (Barcelona), Pau Torres (Villarreal), Aymeric Laporte (Manchester City), Eric García (Manchester City), Diego Llorente (Leeds United), César Azpilicueta (Chelsea), Marcos Llorente (Atlético de Madrid)
Meias: Sergio Busquets (Barcelona), Rodri Hernández (Manchester City), Pedri González (Barcelona), Thiago Alcántara (Liverpool), Koke Resurrección (Atlético de Madrid), Fabián Ruiz (Nápoles)
Atacantes: Dani Olmo (RB Leipzig), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Álvaro Morata (Juventus), Gerard Moreno (Villarreal), Ferran Torres (Manchester City), Adama Traoré (Wolverhampton) y Pablo Sarabia (PSG)

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