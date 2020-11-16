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futebol

Espanha e Alemanha fazem 'final' por vaga do Grupo 4 da Liga das Nações

Apenas uma das duas seleções avançará para a próxima vaga da competição.
Partida ocorre nesta terça-feira (17), às 16h45 (horário de Brasília)...

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 16:31

LanceNet

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Publicado em 

16 nov 2020 às 16:31
Crédito: THOMAS KIENZLE / AFP
A vaga para avançar na Liga das Nações será decidida entre duas seleções com muita tradição. Nesta terça-feira (17), a Espanha recebe a Alemanha, às 16h45 (horário de Brasília). Quem vencer, estará na próxima fase da competição.O EMPATE SERVEPara a Alemanha, líder do Grupo 4 com nove pontos, o empate basta. A Espanha, porém, precisa da vitória para avançar e eliminar a rival. Será um jogo disputado.
O PRIMEIRO JOGONa primeira rodada da Liga das Nações, a partida terminou empatada. Gayà marcou para a seleção espanhola, enquanto Werner foi quem balançou as redes pelo lado alemão.
PRA FRENTEA Espanha perdeu uma grande chance de se firmar na primeira colocação do Grupo 4. No final de semana, empatou com a Suíça, lanterna, por 1 a 1. Sergio Ramos desperdiçou dois pênaltis.

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