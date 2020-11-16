Espanha e Alemanha fazem 'final' por vaga do Grupo 4 da Liga das Nações

A vaga para avançar na Liga das Nações será decidida entre duas seleções com muita tradição. Nesta terça-feira (17), a Espanha recebe a Alemanha, às 16h45 (horário de Brasília). Quem vencer, estará na próxima fase da competição.O EMPATE SERVEPara a Alemanha, líder do Grupo 4 com nove pontos, o empate basta. A Espanha, porém, precisa da vitória para avançar e eliminar a rival. Será um jogo disputado.
O PRIMEIRO JOGONa primeira rodada da Liga das Nações, a partida terminou empatada. Gayà marcou para a seleção espanhola, enquanto Werner foi quem balançou as redes pelo lado alemão.
PRA FRENTEA Espanha perdeu uma grande chance de se firmar na primeira colocação do Grupo 4. No final de semana, empatou com a Suíça, lanterna, por 1 a 1. Sergio Ramos desperdiçou dois pênaltis.