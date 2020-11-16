Espanha e Alemanha fazem 'final' por vaga do Grupo 4 da Liga das Nações

A vaga para avançar na Liga das Nações será decidida entre duas seleções com muita tradição. Nesta terça-feira (17), a Espanha recebe a Alemanha, às 16h45 (horário de Brasília). Quem vencer, estará na próxima fase da competição.O EMPATE SERVEPara a Alemanha, líder do Grupo 4 com nove pontos, o empate basta. A Espanha, porém, precisa da vitória para avançar e eliminar a rival. Será um jogo disputado.