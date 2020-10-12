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Espanha e Alemanha buscam manter favoritismo dentro do Grupo 4

Espanha irá viajar para encarar a Ucrânia com o objetivo de manter a primeira colocação do grupo, enquanto Alemanha recebe a Suíça e busca se aproximar da liderança...
LanceNet

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Publicado em 

12 out 2020 às 09:17

Publicado em 12 de Outubro de 2020 às 09:17

Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP
A seleção espanhola entra em campo para encarar a Ucrânia nesta terça-feira, às 15h45 (horário de Brasília), pelo Grupo 4 da Liga das Nações. A equipe de Luis Enrique está na liderança, enquanto o time dirigido por Shevchenko ocupa a 3ª colocação com chances remotas de classificação para a fase de semifinal do torneio. Apesar disso, o comandante espanhol elogiou o adversário.
- É uma equipe fiel à sua maneira de jogar, muito interessante, bem equipada tecnicamente, que se retrai e sabe defender. Na Espanha, fomos muito superiores, mas nesta terça será uma partida diferente. Estou certo de que eles irão nos colocar em dificuldades e teremos que ser muito efetivos para suportar a pressão. Vamos necessitar de outra boa partida.
Também na terça, a Alemanha também joga no mesmo horário pelo Grupo D contra a Suíça, lanterna com apenas um ponto. O time de Joachim Low vem embalado após a conquista da primeira vitória na Liga das Nações diante da Ucrânia, mas afirmou que espera ver mais dos convocados neste próximo desafio.
- Espero concentração, mais precisão, coragem e definição nos momentos ofensivos. Certamente será um jogo completamente diferente do que contra a Ucrânia. Haverá muito pela frente e temos que encontrar soluções.
Após esta rodada, irá faltar apenas as duas últimas para definir os semifinalistas da atual edição, sendo que apenas o primeiro colocado de cada grupo se classifica para a fase seguinte. A Espanha está com sete pontos, enquanto a Alemanha vem logo atrás com cinco. Os dois últimos jogos serão em novembro.

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