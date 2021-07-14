Espanha desembarca no Japão para a disputa da Olimpíada; veja bastidores

Nesta quarta-feira, a seleção espanhola desembarcou no Japão para disputar as Olimpíadas de Tóquio. Semifinalista da Eurocopa, a Espanha desponta como uma das grandes favoritas para faturar uma medalha nos Jogos Olímpicos deste ano.
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