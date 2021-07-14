Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Espanha desembarca no Japão para a disputa da Olimpíada; veja bastidores

Confira como foi a chegada da equipe masculina de futebol da Espanha para a disputa dos Jogos Olímpicos de 2020, em Tóquio, no Japão...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 jul 2021 às 13:54

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 13:54

Nesta quarta-feira, a seleção espanhola desembarcou no Japão para disputar as Olimpíadas de Tóquio. Semifinalista da Eurocopa, a Espanha desponta como uma das grandes favoritas para faturar uma medalha nos Jogos Olímpicos deste ano.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Operação da PF mira comércio ilegal de animais silvestres na Grande Vitória
Imagem de destaque
Crescimento dos pactos antenupciais e seus impactos jurídicos no Direito de Família
Imagem de destaque
Eventual aliança entre Magno e Pazolini impactaria disputa pelo Senado no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados