Espanha atropela o Tajiquistão pelo Mundial Sub-17 no Kleber Andrade

A Espanha não encontrou dificuldades para vencer a modesta seleção do Tajiquistão no Kleber Andrade Crédito: Vitor Jubini

A Espanha precisava vencer para não se complicar no Grupo E da Copa do Mundo Sub-17. A Fúria tratou logo de espantar a má impressão deixada no empate sem gol com a Argentina na estreia da competição e venceu o Tajiquistão por 5 a 1, em partida válida pela segunda rodada, realizada no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, na tarde desta quinta-feira (31).

Incisiva desde o apito inicial, a Espanha abriu o placar aos três minutos de jogo. O meia e capitão German Navarro, do Atlético de Madrid, recebeu em velocidade pelo meio, invadiu a área e com muita categoria encobriu o goleiro Qirghizboev. Impondo o tradicional futebol de toques rápidos que a caracteriza, o "tiki-taka", a Espanha logo ampliou o marcador. Em boa descida pela esquerda, Lopez centrou a bola para a área. Sem marcação, o meia Roberto Navarro teve tempo de dominar e com muita calma finalizar para fazer 2 a 0. Mesmo com a vantagem no marcador, a Espanha não diminuiu o ritmo. Tanto que aos 34 minutos o atacante Pablo Moreno recebeu pelo meio e tocou rasteiro, por baixo do goleiro para aumentar o placar no Klebão.

Mais gol, só que contra

A seleção asiática em nada ameaçava a Espanha, ainda assim conseguiu chegar ao gol no primeiro tempo. Em uma tentativa de recúo para o goleiro Martinez, o zagueiro Carillo acabou tocando longe do companheiro e a bola entrou mansamente no gol espanhol, consolidando uma jogada bizarra da zaga. O gol sofrido não fez a Espanha desacelerar. O que de fato incomodou a seleção da Europa foi a saída precoce do capitão e autor do primeiro gol, Valera. O meia sentiu uma lesão e foi substituído por Larrubia, aos 42 minutos. Menos mal que o meia entrou inspirado e dois minutos depois, aos 44, fez 4 a 1, completando de primeira a bela jogada feita pelo atacante Pablo Moreno.

Espanha goleou Tajiquistão no Kleber Andrade Crédito: Vitor Jubini

Segundo tempo

Na volta do segundo tempo, o panorama da partida não se alterou. A Espanha ficava com a bola e o Tajiquistão pouco ameaçava. Quando conseguiu, aos 12 minutos, o goleiro Martinez evitou que o país asiiático marcasse um golaço por cobertura. Quando voltou a pressionar, a Espanha foi às redes novamente. Melhor jogador da partida, o atacante Navarro aproveitou mais um belo cruzamento rasteiro de Lopez pela esquerda e de primeira anotou o quinto gol espanhol.

Acomodada com o placar e sem ser ameaçada, a Espanha ainda jogou os minutos finais com um jogador a menos. O atacante Pablo Moreno sentiu uma lesão no tornozelo esquerdo e não conseguiu retornar ao campo.

Classificação

Com a goleada imposta sobre o Tajiquistão, a Espanha assumiu o primeiro lugar do Grupo E com 4 pontos, um a mais que o adversário superado no confronto. A Argentina, antes da bola rolar, ocupa a terceira colocação seguida por Camarões, em quarto. Na próxima rodada, a terceira, a Espanha precisará apenas de um empate contra Camarões para avançar às oitavas de final. O Tajiquistão, por sua vez, depende apenas das próprias forças para se classificar. A seleção asiática fecha a participação na primeira fase diante da Argentina. Ambos os jogos acontecem no próximo domingo (03). O primeiro confronto será no estádio Bezerrão, em Brasília, às 17h. Já o segundo acontece no Kleber Andrade no mesmo horário.

Ficha técnica: Espanha 5 x 1 Tajiquistão

Espanha: Martinez; Alejandro Frances, Javi Lopez (Adrian Gomez), Alvaro Carillo e Jose Martinez; Benat Turrientes (Alejandro Blesa), Moriba Ilaix, Roberto Navarro e German Velera (David Larrubia); Pedri Gonzales e Pablo Moreno. Técnico: David Gordo

Tadjiquistão: Qirghizboev; Sharipov, Litfullaev, Nazarov, Sangov (Panzhiev) e Kholov; Zabirov, Kamolov, Rahmatov (Ahmadkhon) e Zairov; Soirov (Ismoilov). Técnico: Zainin Rahimov

Árbitro: Ivan Barton (SLV)

Estádio: Kleber Andrade (Cariacica-ES)

Gols: Valera, aos 3, Navarro aos 19, Pablo Moreno, aos 34, Carillo (contra), aos 36 e Larrubia, aos 44 minutos do 1º tempo. Navarro, aos 17 minutos do 2º tempo.