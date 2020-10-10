Espanha aproveita bobeira da Suíça para garantir liderança do grupo na Liga das Nações

Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP

Pela terceira rodada da Liga das Nações, a Espanha venceu a Suíça por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado por Mikel Oyarzabal, aos 14 minutos do primeiro tempo.BOBEOUA Espanha aproveitou o erro adversário para abrir o placar. Sommer saiu tocando no tiro de meta, mas o zagueiro escorregou, a bola foi tomada pela seleção espanhola e sobrou para Oyarzabal, que chutou para o fundo da rede.

LÍDERCom a vitória, a Espanha continua invicta na Liga das Nações e é líder do Grupo 4. São duas vitórias e um empate em três jogos. A Suíça ainda não venceu e soma duas derrotas e um empate.