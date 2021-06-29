futebol

Espanha anuncia lista de convocados para os Jogos Olímpicos de Tóquio

Técnico Luis de La Fuente chama 22 jogadores, mas precisará cortar quatro nomes. Seis jogadores da lista estão disputando a Eurocopa com o treinador Luis Enrique...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jun 2021 às 15:33

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 15:33

Em meio à disputa da Eurocopa, a Espanha divulgou nesta terça-feira a lista de convocados para os Jogos Olímpicos de Tóquio, que acontecerão entre julho e agosto. O treinador Luis de La Fuente convocou 22 jogadores, mas precisará cortar quatro atletas da lista, pois somente 18 nomes podem ir ao torneio.
+ Veja a tabela dos Jogos Olímpicos de TóquioAo todo, seis dos 22 nomes chamados estão disputando a Eurocopa: o goleiro Unai Simón; os zagueiros Eric García e Pau Torres; o meio-campista Pedri; e os atacantes Mikel Oyarzabal e Dani Olmo. Na última segunda-feira, a Fúria venceu a Croácia nas oitavas de final do torneio e enfrentará a Suíça na sexta.
VEJA A LISTA COMPLETAGoleiros: Álvaro Fernández (Huesca), Unai Simón (Athletic Bilbao) e Álex Domínguez (Las Palmas);
Defensores: Óscar Mingueza (Barcelona), Jesús Vallejo (Granada), Eric García (Barcelona), Pau Torres (Villarreal), Óscar Gil (Espanyol) e Juan Miranda (Betis);
Meio-campistas: Marc Cucurella (Getafe), Jon Moncayola (Osasuna), Martín Zubimendi (Real Sociedad), Dani Ceballos (Real Madrid), Mikel Merino (Real Sociedad), Carlos Soler (Valencia)n e Pedri (Barcelona);
Atacantes: Bryan Gil (Sevilla), Marco Asensio (Real Madrid), Dani Olmo (RB Leipzig), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Rafa Mir (Wolverhampton) e Javi Puado (Espanyol);

