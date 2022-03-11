Espaço na lateral direita do São Paulo pode dar chance a Moreira como titular

O lateral-direito Moreira, de apenas 17 anos, pode ser uma das grandes opções de Rogério Ceni para ocupar a posição na partida do São Paulo contra o Mirassol, no próximo domingo (13), às 16h.Rafinha foi expulso no último jogo disputado pelo Tricolor paulista, contra o Palmeiras. Já Igor Vinícius está lesionado. Com isso, Moreira pode encontrar um espaço como titular na equipe na próxima partida.

O atleta fez sua estreia como profissional no jogo contra o Água Santa, também válido pelo Campeonato Paulista, e se destacou, sendo alvo de elogios de Ceni durante a coletiva de imprensa pós jogo.TABELA> Veja a situação do São Paulo no Paulistão 2022Moreira chegou ao São Paulo em 2017. Com cidadania portuguesa, já atuou também com a camisa da Seleção do país europeu, em torneios Sub-20. Além dele, Nathan também pode ser uma opção para o treinador do São Paulo.

Porém, Nathan ainda não teve oportunidades de atuar na equipe de Rogério Ceni, que começa com a preparação do time para a próxima rodada do Paulistão nesta sexta-feira, às 16h. Além da expulsão de Rafinha, Gabriel Sara também se tornou um desfalque recente devido à uma lesão no tornozelo, sofrida no clássico contra o Alviverde.