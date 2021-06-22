Eslováquia x Espanha: saiba onde assistir e as prováveis escalações

A Espanha recebe a Eslováquia nesta quarta-feira pela última rodada do Grupo E da Eurocopa, às 13h (horário de Brasília). A La Roja precisa da vitória para se classificar sem depender do resultado da partida entre Suécia e Polônia, enquanto a modesta adversária precisa apenas de um empate para avançar às oitavas de final.Necessidade
- Nós temos que vencer a partida. Não nos serve outra coisa que não seja ganhar. Vencendo, podemos terminar em primeiro ou segundo. Vamos tentar marcar o máximo de gols e sofrer o menos possível. Estamos focados - afirmou Azpilicueta, lateral espanhol.
Precisa melhorar
Na primeira partida, a Espanha teve 86% de posse de bola, finalizou 17 vezes e não saiu do 0 a 0 contra a Suécia. Ainda sofreu alguns sustos. Na segunda rodada, o time de Luis Enrique teve a bola por 77% do tempo, arrematou 12 vezes e até marcou um gol, mas sofreu o empate em uma das poucas chances criadas pela Polônia.
FICHA TÉCNICA:Eslováquia x Espanha
Data e horário: 23/6/2021, às 13h (de Brasília)Local: Estádio de La Cartuja, em Sevilha (ESP)Onde assistir: SporTV
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:ESLOVÁQUIA (Técnico: Stefan Tarkovic)Dubravka; Pekarik, Skriniar, Satka, Hubocan; Kucka, Hromada; Haraslin, Hamsik, Mak; Duda
Desfalques: Ivan Schranz (machucado). Denis Vavro (Covid-19)
ESPANHA (Técnico: Luis Enrique)Simon; Llorente, P.Torres, Laporte, Alba; Busquets, Koke, Pedri; Moreno, Morata, Olmo
Desfalques: Nenhum