Escândalo: árbitro termina jogo entre Tunísia e Mali pela Copa Africana de Nações antes dos 90 minutos

Na Copa Africana de Nações, o duelo entre Tunísia e Mali terminou em escândalo de arbitragem. William Sikazwe, de Zâmbia, encerrou o confronto válido pelo Grupo F aos 40 minutos da segunda etapa. Após reclamações do banco tunisiano, o juiz retomou a partida, mas terminou o jogo segundos antes dos 45 minutos finais.A comissão técnica, liderada por Mondher Kbaier, e os jogadores entraram em campo apontando para o relógio e protestando, uma vez que o confronto foi encerrado antes do tempo e não houve acréscimos. A partida terminou com a vitória de Mali por 1 a 0 com gol de pênalti de Koné, aos três minutos da segunda etapa.