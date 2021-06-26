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futebol

Escalação: Luan é relacionado no São Paulo para enfrentar o Ceará

Volante, que está se recuperando de um edema na coxa esquerda, treinou novamente com o elenco e viajou para Fortaleza. No entanto, camisa 13 é dúvida no time titular...

Publicado em 26 de Junho de 2021 às 13:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jun 2021 às 13:21
Crédito: Erico Leonan / saopaulofc
O São Paulo pode contar com um retorno importante para a partida contra o Ceará, no domingo (27), às 20h30, no Castelão. Em recuperação de um edema na coxa esquerda, o volante Luan foi relacionado para o confronto. Ele não joga desde a estreia no Brasileirão, contra o Fluminense, há quase um mês.
Jogadores voltando de lesão no São Paulo! Qual desfalque faz mais falta ao Tricolor? Vote na enquete!
O camisa 13 treinou normalmente com bola na manhã deste sábado (26), no CT da Barra Funda, em atividade antes da viagem para Fortaleza. No entanto, Luan deve ser opção no banco de reservas, até pela parte física. A comissão técnica irá definir o time em atividade na manhã de domingo.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021! Um desfalque certo fora de campo é o do técnico Hernán Crespo, que apresentou sintomas de Covid-19 e não viajou com o grupo. Miranda, William e Luciano seguem fora em recuperação de lesões.
Em compensação, o São Paulo terá o retorno dos alas Reinaldo e Igor Vinicius, que cumpriram suspensão. Daniel Alves deve começar como titular. Sendo assim, um provável time tem: Volpi; Diego Costa, Bruno Alves e Léo; Daniel Alves, Nestor (Luan), Liziero, Benítez, Emiliano Rigoni e Reinaldo; Eder.
O São Paulo tenta a primeira vitória na competição. O Tricolor está na 17ª posição, com três pontos conquistados em seis jogos.

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