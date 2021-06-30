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Escalação do São Paulo no Majestoso deve ter retornos de Miranda e Daniel Alves no meio-campo

Zagueiro,, que se recuperou de edema na coxa, deve começar como titular, enquanto Dani vai ocupar a posição de meio-campista. Igor Vinicius será o ala pela direita...

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 18:02

LanceNet

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Publicado em 

30 jun 2021 às 18:02
Crédito: Reprodução/Twitter
O São Paulo deve ter novidades na escalação para enfrentar o Corinthians, às 21h30, nesta quarta-feira (30), na Neo Química Arena, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro.
COLUNA DE VÍDEO: Setoristas de Corinthians e São Paulo falam de tabu e projetam o Majestoso
A começar pela defesa. Recuperado de um estiramento na coxa, o zagueiro Miranda tinha a expectativa de ser somente relacionado. No entanto, o técnico Juan Branda colocará o camisa 23 de titular, formando a defesa com Bruno Alves e Léo.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO Sendo assim, Diego Costa deve começar a partida no banco de reservas. Na ala, Igor Vinicius deve atuar, jogando Daniel Alves para a posição de meio-campista, onde ele atuava na temporada passada.
Sendo assim, uma provável escalação tem: Volpi, Bruno Alves, Miranda e Léo; Igor Vinicius, Liziero, Luan, Daniel Alves e Reinaldo; Benítez e Eder. O São Paulo fechou a preparação para o Majestoso na manhã desta quarta-feira. A equipe quer quebrar o tabu de nunca ter vencido em Itaquera, com dez derrotas e quatro empates desde 2014. Atualmente, o Tricolor é o 17º colocado, com apenas quatro pontos conquistados em sete partidas.

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