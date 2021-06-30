Escalação do São Paulo no Majestoso deve ter retornos de Miranda e Daniel Alves no meio-campo

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O São Paulo deve ter novidades na escalação para enfrentar o Corinthians, às 21h30, nesta quarta-feira (30), na Neo Química Arena, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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A começar pela defesa. Recuperado de um estiramento na coxa, o zagueiro Miranda tinha a expectativa de ser somente relacionado. No entanto, o técnico Juan Branda colocará o camisa 23 de titular, formando a defesa com Bruno Alves e Léo.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO Sendo assim, Diego Costa deve começar a partida no banco de reservas. Na ala, Igor Vinicius deve atuar, jogando Daniel Alves para a posição de meio-campista, onde ele atuava na temporada passada.