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futebol

Escalação do São Paulo: Luciano treina e deve voltar contra o Inter

Atacante voltou a treinar com os companheiros nesta segunda e tem o retorno mais perto. Juanfran, com dores no braço, não participou da atividade, realizando trabalhos internos...
LanceNet

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Publicado em 

18 jan 2021 às 18:23

Publicado em 18 de Janeiro de 2021 às 18:23

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
A reapresentação do São Paulo no treino desta segunda-feira teve uma boa novidade. O atacante Luciano treinou com os companheiros no campo e deve voltar ao time contra o Internacional, na próxima quarta-feira (20), às 21h30, no Morumbi, em confronto direto pela liderança do Brasileirão.
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O atacante esteve fora das últimas quatro partidas do Tricolor na temporada. Coincidentemente, o São Paulo não venceu, tendo empatado contra Grêmio e Athletico e perdido para Red Bull Bragantino e Santos. O camisa onze estava com uma inflamação na perna, o que ocasionou a ruptura do Cisto de Baker.
SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃOO técnico Fernando Diniz tem um desfalque certo para encarar o Colorado. O zagueiro Arboleda recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Quem deve entrar em seu lugar é Diego Costa.
Com isso, uma provável escalação do São Paulo tem: Volpi; Juanfran, Diego Costa, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Brenner e Luciano. O Tricolor é líder do Brasileirão com 57 pontos, um a menos que o vice-líder Internacional, com 56.

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