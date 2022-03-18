Escalação do São Paulo: Igor Vinícius treina normalmente e deve ser relacionado

O São Paulo fez na manhã desta sexta-feira (18), no CT da Barra Funda, o último treino antes de enfrentar o Botafogo-SP, neste sábado (19), às 16h, no Morumbi, pela última rodada do Campeonato Paulista. O lateral-direito Igor Vinicius participou de toda a atividade com o restante do elenco pelo segundo dia e deve ser relacionado para a partida, após se recuperar de uma lesão na coxa.

O zagueiro Walce e o volante Gabriel Neves fizeram um trabalho no gramado com os fisioterapeutas. O goleiro Tiago Volpi e o meio-campista Gabriel Sara seguem em processo de recuperação no REFFIS.O técnico Rogério Ceni dividiu o elenco em duas partes, utilizando dois campos do Centro de Treinamento da Barra Funda. Um grupo realizou um trabalho tático com o treinador, de 11 contra 11, e fez ainda um complemento de movimentação, troca rápida de passes e finalização ao gol.

A outra parte fez um treino técnico de bola aérea defensiva e arremate ao gol sob a supervisão dos auxiliares. Uma provável escalação tem: Jandrei; Rafinha (Igor Vinícius), Léo, Diego Costa e Welington; Pablo Maia (Luan), Nestor e Andrés Colorado (Igor Gomes); Nikão (Alisson), Eder (Rigoni) e Calleri.