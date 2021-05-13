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Escalação: Dani Alves e Luciano devem ser desfalques do São Paulo

Camisa dez e atacante do Tricolor se recuperam de lesões, assim como Eder. Daniel correu em volta do gramado, enquanto Luciano participou somente do aquecimento com o elenco...

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 13:36

LanceNet

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Publicado em 

13 mai 2021 às 13:36
Crédito: Divulgação/São Paulo
O São Paulo deve ter os desfalques do lateral Daniel Alves e do atacante Luciano para a partida decisiva contra a Ferroviária, nesta sexta-feira (14), às 21h30, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, no Morumbi.
ATUAÇÕES: Orejuela estreia com gol, Vitor Bueno perde pênalti e São Paulo empata com o Rentistas
A dupla ainda se recupera de lesões musculares que sofreu no empate sem gols com o Racing, na Argentina, na semana passada, pela Libertadores. O São Paulo preferiu não passar um prazo para o retorno.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA LIBERTADORES DE 2021 No treinamento desta quinta-feira, apenas Luciano participou de alguma atividade no campo. O camisa 11 realizou o aquecimento com o restante do elenco, que participou do empate contra o Rentistas, mas logo depois deixou o gramado. Já Dani, supervisionado pelos fisioterapeutas do REFFIS, correu no gramado. O camisa 10 se recupera de pequeno estiramento na região posterior da coxa direita. Sendo assim, a tendência é que Igor Vinicius seja escalado na equipe titular. No ataque, Crespo tem dúvida sobre o substituto de Luciano. Com Eder também lesionado, o técnico pode escalar Gabriel Sara mais avançado, já que Rojas e Vitor Bueno foram titulares no Uruguai. Galeano também é uma opção, mas foi aproveitado diante do Rentistas e pode apresentar desgaste.
Sendo assim, um possível São Paulo tem: Volpi, Arboleda, Miranda e Léo; Igor Vinicius, Luan, Liziero, Benítez e Reinaldo; Gabriel Sara (Galeano) e Pablo.

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