Escalação: Dani Alves e Luciano devem ser desfalques do São Paulo

O São Paulo deve ter os desfalques do lateral Daniel Alves e do atacante Luciano para a partida decisiva contra a Ferroviária, nesta sexta-feira (14), às 21h30, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, no Morumbi.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA LIBERTADORES DE 2021 No treinamento desta quinta-feira, apenas Luciano participou de alguma atividade no campo. O camisa 11 realizou o aquecimento com o restante do elenco, que participou do empate contra o Rentistas, mas logo depois deixou o gramado. Já Dani, supervisionado pelos fisioterapeutas do REFFIS, correu no gramado. O camisa 10 se recupera de pequeno estiramento na região posterior da coxa direita. Sendo assim, a tendência é que Igor Vinicius seja escalado na equipe titular. No ataque, Crespo tem dúvida sobre o substituto de Luciano. Com Eder também lesionado, o técnico pode escalar Gabriel Sara mais avançado, já que Rojas e Vitor Bueno foram titulares no Uruguai. Galeano também é uma opção, mas foi aproveitado diante do Rentistas e pode apresentar desgaste.