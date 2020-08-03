Erros e alívio: o sentimento dos jogadores do Grêmio com a sofrida vaga na final de returno

Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

O tradicional confronto entre Grêmio e Internacional, ocorrido pela última vez logo na rodada que marcou a retomada do Campeonato Gaúcho, estrelará a decisão de returno para saber quem será o oponente do Caxias na final estadual.

Contudo, mediante ao contexto em que se deu a classificação do Tricolor para chegar a essa etapa onde precisou vencer por 4 a 3 o Novo Hamburgo na Arena, o clima ainda era mais de euforia pela conquista da vaga do que necessariamente analisar a situação de um novo Gre-Nal à vista.

O zagueiro Pedro Geromel ressaltou esse contexto pontuando a dificuldade do confronto com o Noia e pontuando que o momento é de se recuperar visando o encontro de número 426 entre os rivais porto-alegrenses:

- Nós saímos na frente, sofremos o empate e marcamos o gol da vitória no finalzinho. Foi sofrido, mas o importante foi avançar à final. Agora temos que descansar bastante porque enfrentar o Internacional sempre é complicado.

Já o goleiro Vanderlei foi crítico a partida feita pela equipe no setor defensivo. Para ele, equívocos desse tipo cometidos no clássico podem significar uma vantagem decisiva ao adversário em duelo decidido via partida única:

- Nós cometemos muitos erros e demos oportunidades para que o adversário marcasse os gols. De repente, o jogo ficou perigoso, porque só fizemos o gol da vitória no último minuto. Com certeza não poderemos errar tanto contra o Internacional.