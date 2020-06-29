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futebol

Ernesto Valverde é cotado para assumir comando do Valencia

Técnico espanhol deixou o Barcelona em janeiro após sequência negativa e pressão pelas eliminações traumáticas nas duas últimas edições da Liga dos Campeões...

Publicado em 29 de Junho de 2020 às 17:59

LanceNet

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Publicado em 

29 jun 2020 às 17:59
Crédito: AFP
Sem clube desde que deixou o Barcelona em janeiro, o técnico Ernesto Valverde pode ser o novo comandante do Valencia para a próxima temporada. O atual treinador do clube, Albert Celades, tem sido contestado no cargo, especialmente pelos resultados obtidos após a pausa por conta da COVID-19.
E de acordo com informações da rádio espanhola "Onda Cero", Valverde já estaria inclusive procurando casas na região de Valência para poder assumir o clube do Mestalla.
Caso acerte com o Valencia, esta será a segunda passagem do treinador pelo clube. Valverde comandou a equipe entre 2012 e 2013, antes de chegar ao Athletic Bilbao, onde fez sucesso e ficou por quatro anos. E MAIS:Mundo Deportivo: 'Pjanic, curinga para o meio de campo do Barcelona'Milik rejeita proposta de outros clubes para acertar com a JuventusPjanic é oficializado como novo reforço do BarcelonaLayvin Kurzawa renova com o Paris Saint-Germain por quatro anosKlopp revela que acha Guardiola o melhor treinador do mundo E MAIS:

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