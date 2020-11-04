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futebol

Erling Haaland não tem cláusula de rescisão contratual para 2021

Há rumores de que atacante pode sair a partir de 2022 com o pagamento de multa de R$ 500 milhões. Borussia Dortmund busca renovar contrato com artilheiro de 20 anos...
LanceNet

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Publicado em 

04 nov 2020 às 11:41

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 11:41

Crédito: Haaland é cobiçado por gigantes europeus, como Manchester United e Real Madrid (INA FASSBENDER / AFP
O CEO do Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, negou, em entrevista ao “Sport Bild”, que Haaland tenha uma cláusula de rescisão no contrato para 2021. Com isso, clubes interessados no serviço do noruguês, como Manchester United e Real Madrid, não devem conseguir investir no jovem para a próxima temporada.
- Este tipo de acordo não existe. Temos um grande desejo de que Haaland siga mais tempo com a gente e queremos convencê-lo e seu agente. Sou muito otimista. Creio que Erling está gostando do Dortmund. Podemos dizer que foi o passo correto fechando com nosso clube na última janela de inverno.
Haaland tem contrato com o clube alemão até 2024, mas há rumores de que existe uma cláusula de rescisão contratual pode estar prevista para 2022 pelo valor de 75 milhões de euros (R$ 500 milhões). No entanto, o acordo pode ser alterado caso um novo vínculo seja assinado entre as partes.

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