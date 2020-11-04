Erling Haaland não tem cláusula de rescisão contratual para 2021

Crédito: Haaland é cobiçado por gigantes europeus, como Manchester United e Real Madrid (INA FASSBENDER / AFP

O CEO do Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, negou, em entrevista ao “Sport Bild”, que Haaland tenha uma cláusula de rescisão no contrato para 2021. Com isso, clubes interessados no serviço do noruguês, como Manchester United e Real Madrid, não devem conseguir investir no jovem para a próxima temporada.

- Este tipo de acordo não existe. Temos um grande desejo de que Haaland siga mais tempo com a gente e queremos convencê-lo e seu agente. Sou muito otimista. Creio que Erling está gostando do Dortmund. Podemos dizer que foi o passo correto fechando com nosso clube na última janela de inverno.