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Eriksen vê com bons olhos uma volta para o Tottenham por empréstimo

Jogador de 28 anos está sem espaço com o técnico Antonio Conte, e pode deixar a Inter de Milão nesta janela de transferências. Atleta quer voltar para o time da capital inglesa...
LanceNet

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Publicado em 

19 jan 2021 às 17:42

Publicado em 19 de Janeiro de 2021 às 17:42

Crédito: ADRIAN DENNIS / AFP
Sem espaço na Inter de Milão, o meia Christian Eriksen pode voltar ao Tottenham nesta janela de transferências de inverno na Europa. De acordo com informações da imprensa britânica, o dinamarquês vê com bons olhos uma volta para a capital inglesa, onde atuou por quase sete anos.
+ Veja a tabela da Premier LeagueDe acordo com o jornal "The Sun", o atleta está "desesperado" para voltar ao clube, por mais que não tenha titularidade assegurada num possível retorno. O jogador foi vendido para a Inter de Milão no meio da temporada passada, por 20 milhões de euros (cerca de R$ 92,5 milhões à época), mas não engrenou.
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Na atual temporada, o camisa 24 fez 14 jogos pela Inter, sendo apenas seis como titular, e não marcou nenhum gol. Ao todo, Eriksen tem 40 jogos pela Nerazzurri, com quatro gols marcados e três assistências.

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