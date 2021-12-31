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Eriksen treina em clube da terceira divisão suíça e aguarda proposta para voltar a jogar futebol

Meia dinamarquês busca retorno após mal súbito durante partida da Eurocopa, em julho...
LanceNet

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Publicado em 

31 dez 2021 às 18:25

Publicado em 31 de Dezembro de 2021 às 18:25

Após susto na Eurocopa, o meio-campista Christian Eriksen ensaia uma volta aos gramados. De acordo com o jornal 'Le Matin', o jogador tem treinado nos últimos dias pelo FC Chiasso, da 3ª divisão da Suíça. Recentemente, a Internazionale rescindiu o contrato do dinamarquês de 29 anos.
+ Tuchel responde Lukaku e clima no Chelsea começa a ficar tenso A Internazionale rescindiu com o jogador porque a federação italiana não permite que atletas joguem com desfibrilador no coração. Livre no mercado, o atleta também já tinha treinado no Odense-DIN nos últimos meses e agora aguarda uma proposta para voltar a jogar profissionalmente.
+ Barcelona vê estrela da Sérvia como alternativa a Haaland
Eriksen teve um mal súbito durante a partida Dinamarca x Finlândia no dia 12 de junho, na Eurocopa. O jogador foi atendido durante longos minutos em campo e foi reanimado. Revelado pelo Ajax, o meio-campista dinamarquês se destacou pelo Tottenham antes de assinar com a Inter.
Crédito: Eriksenmantémboaformaemclubedaterceiradivisãosuíça(Foto:HANNAHMCKAY/POOL/AFP

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