Eriksen treina em clube da terceira divisão suíça e aguarda proposta para voltar a jogar futebol

Após susto na Eurocopa, o meio-campista Christian Eriksen ensaia uma volta aos gramados. De acordo com o jornal 'Le Matin', o jogador tem treinado nos últimos dias pelo FC Chiasso, da 3ª divisão da Suíça. Recentemente, a Internazionale rescindiu o contrato do dinamarquês de 29 anos.

+ Tuchel responde Lukaku e clima no Chelsea começa a ficar tenso A Internazionale rescindiu com o jogador porque a federação italiana não permite que atletas joguem com desfibrilador no coração. Livre no mercado, o atleta também já tinha treinado no Odense-DIN nos últimos meses e agora aguarda uma proposta para voltar a jogar profissionalmente.

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Eriksen teve um mal súbito durante a partida Dinamarca x Finlândia no dia 12 de junho, na Eurocopa. O jogador foi atendido durante longos minutos em campo e foi reanimado. Revelado pelo Ajax, o meio-campista dinamarquês se destacou pelo Tottenham antes de assinar com a Inter.