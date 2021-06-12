Eriksen tem sinais vitais reestabelecidos após queda

Crédito: FRIEDEMANN VOGEL/AFP/POOL

O meia Christian Eriksen teve os sinais vitais reestabelecidos após cair no gramado na partida entre Dinamarca e Finlândia. De acordo com as redes sociais oficiais da UEFA, o jogador foi transferido para o hospital e o quadro do meia é estável.

"Após a emergência médica envolvendo o jogador dinamarquês Christian Eriksen, uma reunião ocorreu com ambas as equipes e árbitros e mais informações serão comunicadas. O jogador foi transferido para o hospital e está estável", trouxe o comunicado da UEFA. Eriksen recebeu uma cobrança de lateral aos 43 minutos do primeiro tempo, resvalou na bola e desabou no gramado. O lance causou preocupação nos atletas ao redor, que de maneira desesperada, chamaram pelo atendimento médico.

Os médicos entraram no gramado e ficaram cerca de 15 minutos prestando socorro ao atleta. Eriksen foi retirado de campo pelos médicos, cercado pelos companheiros de seleção. Nas arquibancadas, a torcida cantou o nome do jogador.