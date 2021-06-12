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futebol

Eriksen tem sinais vitais reestabelecidos após queda

Meia dinamarquês caiu em campo durante partida da Euro e tem quadro de saúde estável...

Publicado em 12 de Junho de 2021 às 14:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 jun 2021 às 14:31
Crédito: FRIEDEMANN VOGEL/AFP/POOL
O meia Christian Eriksen teve os sinais vitais reestabelecidos após cair no gramado na partida entre Dinamarca e Finlândia. De acordo com as redes sociais oficiais da UEFA, o jogador foi transferido para o hospital e o quadro do meia é estável.
"Após a emergência médica envolvendo o jogador dinamarquês Christian Eriksen, uma reunião ocorreu com ambas as equipes e árbitros e mais informações serão comunicadas. O jogador foi transferido para o hospital e está estável", trouxe o comunicado da UEFA. Eriksen recebeu uma cobrança de lateral aos 43 minutos do primeiro tempo, resvalou na bola e desabou no gramado. O lance causou preocupação nos atletas ao redor, que de maneira desesperada, chamaram pelo atendimento médico.
Os médicos entraram no gramado e ficaram cerca de 15 minutos prestando socorro ao atleta. Eriksen foi retirado de campo pelos médicos, cercado pelos companheiros de seleção. Nas arquibancadas, a torcida cantou o nome do jogador.
"Christian Eriksen está acordado e fazendo novos exames em Rigshospitalet (Hospital)", escreveu a federação dinamarquesa nas redes sociais.

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