Eriksen sai do banco, marca de falta nos acréscimos, e Inter de Milão elimina o Milan na Copa da Itália

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP

Discussão, briga, expulsão, pênalti, VAR, mudança de árbitro, e claro, gols. Teve de tudo no Derby della Madonnina pelas quartas de final da Copa da Itália. Inter de Milão e Milan se enfrentaram no Estádio San Siro, e a Nerazzurri venceu por 2 a 1, de virada. Lukaku e Eriksen marcaram para o time de Antonio Conte, enquanto Ibrahimovic abriu o placar.

+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoELE RESOLVECom 30 minutos de jogo, Ibrahimovic abriu o placar para o Milan. O camisa 11 recebeu bola na entrada da área, e, mesmo cercado por quatro marcadores, conseguiu arrumar um espaço para bater no canto do goleiro Handanovic. A bola chegou a tocar na trave antes de entrar.

MUDANÇA NA ARBITRAGEMPor volta dos 30 minutos do segundo tempo, o árbitro Paolo Valeri sentiu uma lesão na coxa esquerda, e foi atendido pelos médicos dos clubes. O juiz tentou voltar ao jogo, mas não aguentou e foi substituído por Daniele Chiffi, o quarto árbitro.

JOGA A LUVA, GOLEIRÃO​Quando o empate já parecia definitivo e as equipes já pensavam na prorrogação, a Inter chegou ao gol da vitória com o meia Eriksen. O dinamarquês, que começou o jogo no banco, entrou na etapa final e bateu falta com maestria nos acréscimos para dar números finais à partida.

+ Neymar escala o seu melhor PSG de todos os tempos; veja o time montado por ele