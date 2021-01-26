AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Eriksen sai do banco, marca de falta nos acréscimos, e Inter de Milão elimina o Milan na Copa da Itália
futebol

Eriksen sai do banco, marca de falta nos acréscimos, e Inter de Milão elimina o Milan na Copa da Itália

Em jogo que teve de tudo, Nerazzurri vira aos 52 minutos da etapa final e conquista classificação para as semifinais do torneio eliminatório. Ibrahimovic fez gol e foi expulso...

Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 18:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jan 2021 às 18:54
Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
Discussão, briga, expulsão, pênalti, VAR, mudança de árbitro, e claro, gols. Teve de tudo no Derby della Madonnina pelas quartas de final da Copa da Itália. Inter de Milão e Milan se enfrentaram no Estádio San Siro, e a Nerazzurri venceu por 2 a 1, de virada. Lukaku e Eriksen marcaram para o time de Antonio Conte, enquanto Ibrahimovic abriu o placar.
+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoELE RESOLVECom 30 minutos de jogo, Ibrahimovic abriu o placar para o Milan. O camisa 11 recebeu bola na entrada da área, e, mesmo cercado por quatro marcadores, conseguiu arrumar um espaço para bater no canto do goleiro Handanovic. A bola chegou a tocar na trave antes de entrar.
MUDANÇA NA ARBITRAGEMPor volta dos 30 minutos do segundo tempo, o árbitro Paolo Valeri sentiu uma lesão na coxa esquerda, e foi atendido pelos médicos dos clubes. O juiz tentou voltar ao jogo, mas não aguentou e foi substituído por Daniele Chiffi, o quarto árbitro.
JOGA A LUVA, GOLEIRÃO​Quando o empate já parecia definitivo e as equipes já pensavam na prorrogação, a Inter chegou ao gol da vitória com o meia Eriksen. O dinamarquês, que começou o jogo no banco, entrou na etapa final e bateu falta com maestria nos acréscimos para dar números finais à partida.
+ Neymar escala o seu melhor PSG de todos os tempos; veja o time montado por ele
SEQUÊNCIA​Na próxima rodada do Campeonato Italiano, a Inter de Milão encara o Benevento, no sábado, em casa. No mesmo dia, o Milan visita o Bologna.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

internazionale milan
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

ES está entre os estados mais expostos às novas tarifas dos EUA, aponta Findes
ES está entre os estados mais expostos às novas tarifas dos EUA, aponta Findes
Coração captado em hospital de Vitória sendo levado para São Paulo
Força-tarefa viabiliza doação de coração do ES para São Paulo
Imagem de destaque
A reação do governo Lula ao novo tarifaço de Trump: 'Seguiremos sem viralatice'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados